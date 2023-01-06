Từ ngày 6/1 – 10/1, 3 con giáp có vận may lên cao, tiền vàng chật két, hỷ sự liên miên, đón Tết Nguyên Đán an khang, thịnh vượng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất giỏi trong đối nhân xử thế. Họ có mối quan hệ xã giao rộng rãi, đặc biệt coi trọng tình thân gia đình.

Từ ngày 6/1 – 10/1, con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn và mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của họ tương đối vững vàng. Nhờ nỗ lực làm việc không biết mệt mỏi, con giáp này đạt được mục tiêu đã đề ra.

Họ tin rằng các mối quan hệ là tài nguyên vô giá trong cuộc sống. Khác với vẻ ngoài nhã nhặn, mềm yếu, người tuổi này thực sự rất mạnh mẽ, kiên cường.

Người làm kinh doanh thì hàng hóa buôn may, bán đắt, một vốn, bốn lời. Người đi xa cũng mang thành quả về nhà. Người ốm đau, bệnh tật cũng sớm phục hồi, quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Con giáp này làm việc chăm chỉ, đón Tết với túi tiền rủng rỉnh, tinh thần phấn chấn.

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Tuổi Thân

Từ ngày 6/1 – 10/1, tuổi Thân được Tam Hợp chiếu cố nên làm ăn thuận lợi. Trong thời điểm Tết Nguyên Đán đang cận kề những người làm ăn thuận lợi, tuy có thêm phần bận rộn nhưng công sức và nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Những ai làm kinh doanh, buôn bán nên có sự khôn khéo tận dụng các mối quan hệ, tài năng ngoại giao để đẩy hàng trong thời gian này. Việc tiêu thụ hàng hóa trong dịp này tăng vọt vượt ngoài nguồn hàng bạn nhập về nên có sự tăng trưởng tài chính, tha hồ sắm Tết linh đình.

Chính bạn cũng trở thành ngôi sao may mắn cho những người xung quanh. Bạn bè thân thiết đều được hưởng "thơm lây" vận son của bạn, đặc biệt với những ai hợp tác làm ăn với bạn lại càng dễ có được tháng cùng năm tận bội thu tài lộc.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Mối quan hệ giữa Hợi và các cá nhân ở nơi làm việc suôn sẻ, bất kể là với sếp, đồng nghiệp hay cấp dưới đều hòa thuận nên công việc tiến triển thuận lợi. Từ ngày 6/1 – 10/1 là cơ hội để Hợi thể hiện tài lãnh đạo nên hãy tận dụng để được tăng lương, xét thưởng.

Hợi được quý nhân giúp đỡ, phúc lộc từ trên trời rơi xuống nên kiếm tiền dễ dàng, đạt được mục đích của mình.

Với khí thế kiên cường, những trở ngại trong công việc trở thành động lực để Hợi tiến về phía trước, tận hưởng niềm vui thành công chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Hợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.