Đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp tựa “Cá Chép hóa Rồng”, thoát kiếp đói nghèo, sự nghiệp vượng phát, phú quý song hành, đón vận khí cát lành, tiền ùa về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 18:17

Tử vi dự báo Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp dưới đây sự nghiệp vượng phát, phú quý song hành, đón vận khí cát lành, tiền ùa về như thác đổ

Tuổi Dậu

Những người tuổi Gà bản tính rất lương thiện, không bao giờ làm điều ác hay nghĩ xấu cho ai. Phước phần của họ rất tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Tử vi dự báo Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), họ sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tưởng của chính mình. Dưới sự soi đường dẫn lối của hàng loạt quý nhân, tin vui cả về sự nghiệp và tình duyên cùng lúc đến với bạn.

Đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp tựa “Cá Chép hóa Rồng”, thoát kiếp đói nghèo, sự nghiệp vượng phát, phú quý song hành, đón vận khí cát lành, tiền ùa về như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc chỉ tăng không giảm, người tuổi Dậu có thể tích lũy khoản vốn kha khá trong 2 năm tới. 3 năm tiếp theo, tới lượt công danh sự nghiệp của bạn thăng hoa, không thăng chức thì cũng tăng lương ầm ầm, mọi sự thuận lợi, cầu được ước thấy. Đây là một trong 3 con giáp giàu sụ trong vòng 5 năm nữa.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn và luôn có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão cũng là một người rất thông minh, họ cũng sẵn sàng đối mặt với nhiều trắc trở, tự mình tìm kiếm giải pháp thay đổi cuộc sống chứ không than vãn.

Năm 2023 này là một năm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, chỉ cần nỗ lực và tiếp tục chăm chỉ thì cơ hội trong tầm tay, muốn giàu có cũng không phải chuyện khó khăn. Đặc biệt, trong vòng nửa đầu năm 2022 sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng hoa, muốn làm gì thì cứ thoải mái, thành công trong tầm tay.

Đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp tựa “Cá Chép hóa Rồng”, thoát kiếp đói nghèo, sự nghiệp vượng phát, phú quý song hành, đón vận khí cát lành, tiền ùa về như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dịp Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như tuần trước gặp nhiều khó khăn thì tuần này khởi sắc đáng mong chờ. Cụ thể, vào đầu tuần tới công việc tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác, và đương nhiên tài vận cũng dồi dào hơn. Vào giữa tuần, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới vào cuối năm nay.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn rất linh hoạt, cũng hay tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên, tuổi Thân không thể nóng vội mà phải đi từng bước từ từ. Có như thế, thành quả thu được mới càng thêm vững chắc, tài phú cũng dày hơn.
Đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), vận thế của tuổi Thân chuyển biến tốt đẹp, phúc, lộc, thọ - ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Thân. Tuổi Thân nhớ kỹ, làm việc cho tốt, chăm chỉ, nổ lực, rất có thể trong khoảng thời gian này, tuổi Thân sự làm nên sự nghiệp thuộc về mình.

Đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), 3 con giáp tựa “Cá Chép hóa Rồng”, thoát kiếp đói nghèo, sự nghiệp vượng phát, phú quý song hành, đón vận khí cát lành, tiền ùa về như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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