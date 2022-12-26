Đúng Tết Dương lịch 2023: THẦN TÀI dắt tay 3 con giáp được đến mỏ vàng, lộc tài trù phú, của cải thăng hoa, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 22:45

Tết Dương Lịch tới đây, 3 con giáp này nhận nhiều may mắn hạnh phúc, làm ăn thăng tiến vượt bậc, của cải bội thu gấp 10.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đúng Tết Dương lịch 2023: THẦN TÀI dắt tay 3 con giáp được đến mỏ vàng, lộc tài trù phú, của cải thăng hoa, ăn Tết linh đình - Ảnh 1

Tết Dương Lịch tới đây, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp.

Tuổi mão

Con giáp này sẽ có 1 ngày mùng 1 Tết dương rực rỡ khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Hôm nay chính là thời cơ để những chú Mèo kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên bạn sẽ phải chấp nhận rằng trong lúc người khác nghỉ ngơi thì mình phải làm việc, bởi Thực Thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Đúng Tết Dương lịch 2023: THẦN TÀI dắt tay 3 con giáp được đến mỏ vàng, lộc tài trù phú, của cải thăng hoa, ăn Tết linh đình - Ảnh 2

Nhưng cũng chẳng phải lo đâu, bởi tuổi Mão nhìn thấy tiền bạc nảy số ầm ầm trong tài khoản là bao nhiêu mệt nhọc cũng quên hết ấy mà. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, chẳng quản ngại ngày đêm, dù có là Tết dương thì cũng chẳng thể bỏ được việc kiếm tiền.

Tuổi Mão là con giáp phát tài mùng 1 Tết dương 2022, hãy tận hưởng niềm vui tài lộc bùng nổ, chớ nên để lỡ mất thời cơ hiếm có này trong ngày đặc biệt đầu tiên của năm mới.

Tuổi Hợi

Hầu như những người tuổi Hợi sinh ra đã vốn có số được ăn sung mặc sướng hơn các con giáp khác. Tết Dương Lịch tới đây cũng là lúc người tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều.

Bản chất vốn thông minh nên chỉ cần biết đưa ra kế hoạch và đầu tư đúng hướng thì chuyện tiền bạc với bạn trong tương lai sẽ không còn là vấn đề nữa.

Đúng Tết Dương lịch 2023: THẦN TÀI dắt tay 3 con giáp được đến mỏ vàng, lộc tài trù phú, của cải thăng hoa, ăn Tết linh đình - Ảnh 3

Tết Dương Lịch tới đây, chuyện kinh doanh làm ăn bắt đầu khởi sắc và có rất tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó cũng là lí do vì sao bạn lại là một trong những con giáp có may mắn nhất năm nay với khoản thu nhập vô cùng khổng lồ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần cuối cùng tháng 12 dương lịch: 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền của đủ đầy, vận trình rực rỡ, tài lộc hanh thông

Tuần cuối cùng tháng 12 dương lịch: 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền của đủ đầy, vận trình rực rỡ, tài lộc hanh thông

Tử vi cho thấy vận may của 3 con giáp này vào tuần cuối tháng 12 dương lịch rất vượng, mọi sự đều được như ý muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi tết dương lịch 2023 tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 43 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân