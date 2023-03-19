Đúng ngày thứ Hai (20/3/2023), Thần Tài giáng trần, 3 con giáp 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn túi

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 15:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn túi vào đúng ngày 20/3/2023.

Tuổi Dần

Tài vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông, điềm lành sẽ đến, Thần tài đến cửa, được quý nhân dìu dắt sự nghiệp sẽ thăng tiến nhảy vọt. Nếu bạn có thể tập trung can đảm để làm bất cứ điều gì, bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực, điều này rất hài lòng.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, con giáp may mắn này cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Đúng ngày thứ Hai (20/3/2023), Thần Tài giáng trần, 3 con giáp 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể an tâm với tiến độ công việc hiện nay bởi mọi thứ đều diễn ra theo đúng như mong đợi. Do đó, hãy tranh thủ thời gian này để trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng để sự nghiệp được phát triển một cách tốt đẹp. Con giáp này có thể nhận được khoản lương hậu hĩnh từ công việc nhờ có Chính Tài nâng đỡ. Ngoài ra, nguồn thu phụ không ngừng tăng cao giúp bạn có được cuộc sống đáng mơ ước. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Dường như bạn sẵn sàng bỏ qua mọi cuộc gặp gỡ bạn bè để được về sớm cùng với người bạn đời của mình. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít, bền chặt. 

Đúng ngày thứ Hai (20/3/2023), Thần Tài giáng trần, 3 con giáp 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đều được hưởng nhiều phước lành, bởi vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Khi thành công trong mọi thứ cũng không quá kiêu ngạo, thay vào đó con giáp này lại càng nỗ lực hơn nữa để phát triển cuộc sống viên mãn.

Ngoài ra, những người cầm tinh con heo sẽ bước vào thời gian gặp nhiều điềm lành may mắn. Được may mắn vây quanh, một số người có vận may giàu có lên một tầm cao mới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị. 

Đúng ngày thứ Hai (20/3/2023), Thần Tài giáng trần, 3 con giáp 'hái lộc về nhà', tiền bạc tiêu pha thoải mái, không lo cạn túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (20/3-21/3/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

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