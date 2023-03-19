Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (20/3-21/3/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 12:04

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường vào đúng 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, đồng thời bạn cũng gặp được quý nhân, được tạo điều kiện, đưa đường dẫn lối giúp xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp và viên mãn hơn. Và đương nhiên, công việc suôn sẻ sẽ kéo theo tài vận dồi dào. Bên cạnh đó, càng thành công bạn sẽ càng biết tận dụng cơ hội nhiều hơn, nhờ vậy mà càng về sau cuộc đời của họ sẽ thăng hoa theo cách không ai ngờ. 

Về tình duyên, đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu nhiều chuyển biến tốt trong chuyện tình cảm của con giáp may mắn này. Tình cảm gia đình được gắn kết, vợ chồng thêm hòa hợp, đôi lứa yêu nhau thêm mặn nồng, những mâu thuẫn nếu có cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân trong thời gian tới.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (20/3-21/3/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được Thần Tài độ mạng, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông suôn sẻ, không có chướng ngại ngăn bước thăng tiến. Được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính.

Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa có nhiều khởi sắc, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau khoảng thời gian móng ngóng và chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (20/3-21/3/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân, nên bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay.  Đó có thể là sự thăng tiến với công việc cũ, sự đổi mới với công việc mới hay một cơ hội học tập, hoặc chí ít cũng là một cơ hội đầu tư sinh lời. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi. 

Về vận trình tình cảm, bạn sẽ có một vài cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó tiềm năng, nhưng có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan tác động nên khả năng cao bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc người |gặp nhưng không ở lại". Do đó, bạn nên "mở lòng" mình nhiều hơn hay có những hành động mở đầu cho mối quan hệ như bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (20/3-21/3/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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