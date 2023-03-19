Tử vi tuần mới (20/3-26/3), 3 con giáp 'số đỏ' sau công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', vận trình hanh thông khiến thiên hạ mơ ước

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', vận trình hanh thông khiến thiên hạ mơ ước vào tuần mới.

Tuổi Dần Người tuổi Dần sẽ cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Ngoài ra, bạn còn có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của bạn về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Về tình cảm của con giáp may mắn này, tuy người độc thân có vận đào hoa, nhưng với những người đã kết hôn thì chuyện tình cảm lại không được như ý. Bạn dễ xúc động, mất bình tĩnh, không chịu lắng nghe lời khuyên của "nửa kia" khiến gia đạo khó êm ấm. Người tuổi Dần sẽ cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Ngọ sẽ phát huy năng lực của mình khi làm việc trong tuần mới. Ngoài ra, không có điều gì có thể làm khó được chuyên môn của bản mệnh dù đó là thách thức trong công việc. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này “cày tiền” hăng say không màng tới thời gian hay ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ đó, bạn khá yên tâm về túi tiền của mình khi chi tiêu mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay

Vận trình tình cảm như ý. Ở ngoài xã hội, người tuổi này có thể là người có địa vị và tiếng nói, nhưng khi về đến nhà thì bản mệnh trở thành một người trụ cột, đảm đang biết chăm lo cho gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Ngọ sẽ phát huy năng lực của mình khi làm việc trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định ấp ủ trong thời gian qua của bạn sẽ bước vào giai đoạn triển khai, ổn định và thậm chí là sinh lời. Tạm gác qua những thú vui, cuộc sống tự do tự tại, bạn đặt trọn sự chú tâm vào công việc trong thời gian sắp tới thì cuộc đời của bạn nhiều khả năng sẽ thăng hoa, đến mức bản thân bạn không ngờ tới. Lúc đó, bạn có thể thoải mái làm những điều mình thích, lại còn được mọi người ngưỡng mộ hết mực. Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu. Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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