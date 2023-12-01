Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12/2023, mưa tạnh mây tan, 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, có chân mệnh thiên tử phò tá trên đường công danh sự nghiệp

Có Chính Tài che chở, người tuổi Sửu không gặp phải bất kỳ vấn đề trở ngại nào trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Bản mệnh có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không vướng phải những sai lầm tài chính mà có cho mình thu nhập ổn định lâu bền.

Cát thần này cũng báo hiệu những điềm lành đang tới, lúc này rất thích hợp để những chú Trâu mạnh dạn đầu tư hay kinh doanh. Nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ.

Cát thần này cũng báo hiệu những điềm lành đang tới, lúc này rất thích hợp để những chú Trâu mạnh dạn đầu tư hay kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ Thiên Tài nhập cục, người tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp may mắn này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Nhờ Thiên Tài nhập cục, người tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc vô cùng năng suất. Nhiều việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước khiến bản mệnh cảm thấy tự tin vào hào hứng hơn nhiều. Bạn cũng nhận ra có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình nên càng thêm mạnh dạn.

Việc thi cử trong ngày này cũng diễn ra khá thuận lợi với bản mệnh. Chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ tinh thần bình tĩnh khi bước vào phòng thi thì không có gì mà bạn không vượt qua được cả. Hãy tự tin rằng bạn không hề kém cỏi so với bất cứ ai.

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc vô cùng năng suất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.