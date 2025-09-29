Đúng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025 06:45

Thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu biết tận dụng thời cơ trước mắt để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình vào đúng ngày 21/8. Nhờ có sự nâng đỡ của quý nhân mà mọi khó khăn, rắc rối đều được giải quyết ổn thoả mà không cần phải tốn quá nhiều công sức  Các dự án đầu tư cũng tiến triển đúng như mong muốn đem lại cho con giáp này nguồn tài chính tốt, không cần lo lắng chuyện chi tiêu.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa hợp, êm ấm. Bạn và người ấy luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai nên mối quan hệ của hai người hiếm khi nào cãi vã hoặc nảy sinh mâu thuẫn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Người tuổi Sửu biết tận dụng thời cơ trước mắt để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình vào đúng ngày 21/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ Tư có tài tinh ghé thăm nên đường tài lộc của người tuổi Dần càng tăng tiến. Khoảng thời gian này, bản mệnh sẽ sớm nhận được những tiền lương, thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Bên cạnh đó, việc kinh doanh buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc ào ào đổ về giúp túi tiền luôn đầy ắp. 

Vận trình tình duyên cũng tiến triển suôn sẻ. Mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và nửa kia ngày càng thăng hoa rực rực, nếu nảy sinh mâu thuẫn cả hai sẽ tìm cách làm hòa thay vì tranh cãi đến cùng. Song song đó, người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Những cuộc gặp gỡ và nói chuyện sẽ là cầu nối giúp hai bạn tiến gần nhau hơn. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Thứ Tư có tài tinh ghé thăm nên đường tài lộc của người tuổi Dần càng tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn. Năng lực của con giáp này đang dần được khẳng định, cấp trên và đồng nghiệp sẽ sớm công nhận, vì vậy mà con đường thăng tiến sự nghiệp của bản mệnh đang vô cùng rộng mở. Bạn có thể đón tin vui liên quan đến tiền bạc. Điềm báo cũng cho thấy những nguồn thu nhập phụ của bản mệnh sẽ tăng trưởng mạnh.

Vận trình tình duyên của con giáp này khá tươi sáng. Các cặp đôi đang yêu sẽ hóa giải được mọi hiểu lầm trước đó, hai bạn dần thấu hiểu và biết thông cảm với nhau nhiều hơn, giúp cho tình cảm ngày càng thêm thắm thiết, mặn nồng. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/9/2025, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận đỏ như son sau ngày 28/9/2025, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Vận đỏ như son sau ngày 28/9/2025, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù.

