Thứ Ba 13/12/2022, Thần Tài bỏ rơi, Hung Tinh bám víu, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, vận trình ảm đạm, của đi thay người, sự nghiệp tụt dốc.

Tuổi Mão Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không suôn sẻ và thuận lợi vào đúng ngày mai. Hung vận đeo bám khiến người tuổi Mão dễ mắc sai lầm trong các quyết định quan trọng. Bản mệnh tự tay tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng và phá hoại mọi nỗ lực bấy lâu.‏ Để không rơi vào cảnh huống lao đao, tuổi Mùi nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ bây giờ. Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng đang khá kém sắc. Tuổi Mão luôn đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi thái quá ở nửa kia của mình. Điều này vô tình khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và không còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Cuộc sống gia đình không còn hạnh phúc và mặn nồng như thuở ban đầu vì nhiều lý do. Người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân dù đã nỗ lực tìm kiếm.

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra không suôn sẻ và thuận lợi vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Vào ngày thứ Ba này, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút khó khăn, vất vả. Sự tác động của cục diện Tương Phá điềm báo cho người tuổi này có thể bị kẻ tiểu nhân đeo bám, lợi dụng ở nơi làm việc. Do đó, bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện những vấn đề phát sinh bất ngờ. Con giáp này có khả năng gặp phải những rắc rối liên quan đến tiền nong. Hơn thế, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không được khả quan. Bạn và nửa kia cần nên hạ thấp cái tôi của mình xuống để mối quan hệ tình cảm của hai người trở nên tốt đẹp, vui vẻ trở lại.

Vào ngày thứ Ba này, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút khó khăn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân ‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra gặp vài trở ngại. Bên cạnh đó, các kế hoạch của bản mệnh có thể sẽ không hoàn thành đúng như dự định do có tiểu nhân cản đường. Họa tiểu nhân đeo bám gây ra cho con giáp này nhiều phiền toái cũng như rắc rối. Lời khuyên cho con giáp này là nên giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh, tránh tạo sơ hở cho người khác phá rối.‏ Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kém sắc. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thân rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Nhiều mâu thuẫn phát sinh bất ngờ khiến hai người không thể dung hoà. ‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra gặp vài trở ngại - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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