Dù là con giáp nữ nóng tính gây tổn hại không ít tới chuyện tình cảm nhưng nay nhờ ngũ hành tương sinh mà những căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy đang dần qua đi. Thậm chí, một số kế hoạch chung của hai người bắt đầu khởi động lại và mang lại cho cả hai nhiều niềm vui, niềm tin mới.

Với sự góp sức của Chính Ấn, người tuổi Tỵ có được lợi thế với năng lực nổi trội trong một lĩnh vực mà bạn có thể được phát huy trong ngày cuối tuần. Nhân cơ hội bạn có thể giúp đỡ nhiều người thì hãy thể hiện sự nhiệt tình và sự hứng khởi của mình nhé.

Ngày 21/5/2023 dương lịch là ngày Can Kỷ: Ngày này không trị bệnh ở tì. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay nhé.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 21/5/2023 hôm nay, tuổi Hợi đang có tham vọng về sức mạnh và quyền lực được nâng đỡ. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, bản mệnh đừng để việc theo đuổi sự nghiệp ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

Tình cảm đôi lứa đã ngày càng tốt lên, hai người dần hiểu đối phương và chấp nhận một số khuyết điểm của nhau. Nay bản mệnh có cảm giác mình được bao bọc, yên ổn, cảm thấy hài lòng với quyết định mà mình đã lựa chọn.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng giải thoát được những lo lắng liên quan tới sức khỏe. Nay bản mệnh có một giấc ngủ sâu, nhanh chóng hồi sức để sẵn sàng cho một ngày mới.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Công việc của người tuổi Tý đang nhận được bài học quý giá từ công việc hiện tại, mở rộng quan hệ cùng nhiều đối tác mới.

Tình duyên: Người tuổi Tý hôm nay đạt được ý đồ mong muốn, người ấy đồng ý với kế hoạch bạn đề ra.

Sức khỏe: Vấn đề sức khỏe trong ngày cho thấy bản mệnh đang khỏe dần lên sau những ngày ốm.

Tài chính: Tiền bạc đạt được khoảng lợi nhuận cao như bản thân mong muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.