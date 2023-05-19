Chính Ấn và Thiên Ấn xuất hiện là dấu hiệu cát lành cho sự nghiệp của người tuổi Mùi. Nếu làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt cả tập thể tới thành công. Nếu làm nhân viên, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người.

Chuyện tình cảm cũng khá ấm êm, đặc biệt là người độc thân đã có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu đôi lứa. Bạn sẵn sàng gặp mặt những đối tượng được giới thiệu, hi vọng rằng mình sẽ gặp được người phù hợp. Tinh thần tích cực sẽ giúp bạn sớm đạt được điều mong ước.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bạn được người khác giới thiệu cho những cơ hội quý báu, nếu nhanh chóng nắm bắt thì tiền đổ về túi ngay lập tức. Thậm chí, có người phát tài bất ngờ vào ngay tuần này.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, vận may về tài lộc và tình cảm của tuổi Dần rơi vào khoảng thứ thứ Sáu và Chủ nhật. Người tuổi Dần có một tuần tương đối thuận lợi trên lĩnh vực sự nghiệp. Bản mệnh có thể khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh. Dường như vốn hiểu biết và bản lĩnh của người tuổi này chắc hẳn sẽ khiến cho nhiều người ngạc nhiên, kể cả cấp trên của bạn.

Vận trình tài lộc rực rỡ vào thời điểm cuối tuần. Dù làm gì thì con giáp này cũng thu được một khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc lợi nhuận xứng đáng. Theo đó, người làm kinh doanh kiếm được lợi nhuận từ khách hàng mới, người làm công ăn lương được thưởng nóng thông qua những đóng góp của mình.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 19/5 đến 21/5/2023, tuổi Thìn may mắn trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bản mệnh sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bản mệnh trong cả tuần đã được ghi nhận. Tuổi Thìn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Về sự nghiệp, chỉ cần bản mệnh cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Dù có trẻ tuổi hay thiếu kinh nghiệm, bản mệnh cũng đừng tự ti mà hãy mạnh mẽ chứng tỏ giá trị của mình.

Vận trình tình cảm cũng có khởi sắc, người độc thân có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. Hãy trân trọng đối phương và trò chuyện với người đó nhiều hơn để đôi bên thêm hiểu về nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!