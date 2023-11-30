Đúng ngày đầu tiên của tháng 12/2023, vận mệnh đổi hướng xoay chiều, 3 con giáp có vạn cơ hội tiến thân, thu gom TÀI LỘC đầy túi, vượng đường công danh như Hổ mọc thêm cánh

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 10:02

Ngày 1/12/2023, 3 con giáp có vạn cơ hội tiến thân, thu gom tài lộc đầy túi, vượng đường công danh như Hổ mọc thêm cánh.

Tuổi Sửu

Ngày 1/12/2023, có Chính Ấn ở bên trợ mệnh, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình. Bạn không ngần ngại thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác biệt của bản thân cho mọi người xung quanh.

Đó chính là lý do con đường phát triển sự nghiệp của con giáp may mắn này mới thênh thang rộng mở đến vậy. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng đến chuyện thăng tiến trong thời điểm này nữa. Chỉ cần bạn hoàn thành xuất sắc mọi việc thì cơ hội tiến thân của bạn sẽ đến ngay trong tầm mắt bạn thôi.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 12/2023, vận mệnh đổi hướng xoay chiều, 3 con giáp có vạn cơ hội tiến thân, thu gom TÀI LỘC đầy túi, vượng đường công danh như Hổ mọc thêm cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cát thần Chính Tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Mão không ít cơ hội phát tài trong ngày này. Với số tiền thu được chắc chắn bạn sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục phù hợp.

Sức khỏe của bạn trong những ngày này không được khả quan. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cơ thể của bạn khi ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục được.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 12/2023, vận mệnh đổi hướng xoay chiều, 3 con giáp có vạn cơ hội tiến thân, thu gom TÀI LỘC đầy túi, vượng đường công danh như Hổ mọc thêm cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn Tý Bán Hợp mang đến cho người tuổi Thìn không ít tin vui trong ngày thứ Sáu này. Dù là người đang đi học hay đã đi làm, cơ hội đạt được thành tích cao và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh là rất lớn.

Lại thêm Thiên Ấn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do thì sẽ nhận được sự quan tâm và những lời khen ngợi không phải ai cũng có được bạn.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 12/2023, vận mệnh đổi hướng xoay chiều, 3 con giáp có vạn cơ hội tiến thân, thu gom TÀI LỘC đầy túi, vượng đường công danh như Hổ mọc thêm cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng

Tử vi 12 con giáp cho biết, 16h thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp may mắn chạm tay vào thành công, đón tài lộc chật túi.

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