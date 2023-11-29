Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 07:03

Tử vi 12 con giáp cho biết, 16h thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp may mắn chạm tay vào thành công, đón tài lộc chật túi.

Tuổi Dần

16h hôm nay những ảnh hưởng tích cực mà cục diện Dần Tuất Bán Hợp mang lại sẽ khiến cho công việc của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Mọi việc đang tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi, bạn có thể nắm bắt thời cơ này để phô diễn tài năng của bản thân và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.

Khi Thiên Ấn xuất hiện cũng là lúc mà con giáp này cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể. Với tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, bạn xử lý những việc phát sinh bất ngờ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục.

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lục Hợp trợ mệnh, người tuổi Mão có cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi, đem về nguồn lợi đáng kể cho bản thân cũng như tập thể. Mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên hài hòa hơn trước rất nhiều, đôi bên cùng đồng lòng tiến đến những đích đến cao hơn nữa.

Chính Ấn là cát thần mang đến cho con giáp này tin vui liên quan đến công việc hay học hành. Sau bao nỗ lực, cuối cùng những thành tích bạn mong chờ cũng đã đến. Sự kiên trì và nhẫn nại của bạn đã chứng minh được lựa chọn trước đó của bạn là hoàn toàn đúng đắn.

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân được quý nhân Tương Hội ở bên trợ mệnh giúp cho vận trình công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Những mối quan hệ hài hòa cũng tạo điều kiện cho bạn có cơ hội đến gần với đỉnh cao thành công phía trước.

Ngoài ra, Thiên Tài ghé thăm còn mang đến cho con giáp may mắn này vận may bất ngờ về tiền bạc. Với sự nhạy bén của mình, chắc chắn bạn sẽ mau chóng nắm bắt thời cơ và thu lại nguồn lợi đáng kể, làm đầy thêm túi tiền của bạn.

Đồng hồ điểm 16h ngày 29/11/2023, cổng TÀI LỘC rộng mở, 3 con giáp bứt tốc thần sầu, vượt hạn tam tai, bỏ túi đầy bạc vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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