Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 05/09/2025 18:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng vào đúng ngày 9/9 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng ngày 9/9, công việc của Ngọ được Chính Tài nâng đỡ nên làm ăn cũng gọi là có lời, không phải lo ế ẩm. Muốn sống nhàn cũng dễ, nhưng mà nghèo, thế thôi! Vì thế nên Ngọ luôn cày cuốc cật lực kể cả ngày nghỉ để sau này có công việc ổn thỏa, không phải lo về kinh tế. 

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, các bạn có tiền cũng nhờ kinh nghiệm lâu năm mà ra, cứ mạnh dạn đi làm thêm nhé vì thần Tài sẽ không phụ lòng bạn. Tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ nhưng nếu như biết cố gắng tích tiểu thành đại thì cũng hơn khối người.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày 9/9, Tam Hợp cục giúp tuổi Tỵ có thể tận hưởng một ngày đầu tuần thảnh thơi và suôn sẻ. Bạn làm gì cũng đạt kết quả tốt, có nguồn cảm hứng để bắt tay vào những nhiệm vụ quan trọng ngay từ hôm nay, hứa hẹn một tuần làm việc vô cùng năng suất và cho ra đời những thành tích đáng nể. 

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Cát khí cũng giúp con giáp này có thời gian vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Bạn may mắn được tận hưởng sự ủng hộ của gia đình. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tị có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng, vững tâm trước mọi chông gai trên còn đường đã chọn.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày 9/9, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu luôn hoàn thành tốt mọi công việc. Bạn có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kì khoa học nên dù có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng vẫn giải quyết được tuần tự. Hơn thế nữa, bạn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Đó là lý do khiến bạn chẳng hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. 

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, người độc thân thường nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng mình đón nhận, bạn sẽ nhận ra có người rất chân thành với mình đấy. Đừng từ chối cơ hội đón nhận hạnh phúc nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9, 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc đỏ rực cả bầu trời, tiền ào ạt vào túi, có của ăn của để, công thành danh toại, mọi điều trở nên tốt đẹp trong các ngày 9/9, 10/9, 11/9 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Đúng ngày 9/9, 3 con giáp là con cưng của Thần Tài, giàu nứt đố đổ vách, tài khí bùng nổ, tỷ sự may mắn, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch đón tin vui sau thành công bùng nổ của 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Bố cho con gái 8 tháng tuổi uống nhầm thuốc nhỏ mũi, nhập viện cấp cứu

Sức khỏe 3 giờ 42 phút trước
Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

Sức khỏe hiện tại của bé gái bị bầm tím mặt sau khoảng 7 tiếng ở nhà trẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đi lạc vào kho tiền, Tài Lộc đứng trước cửa nhà, vận số lên hương, vàng bạc ngập két, mua nhà sắm xe trong 12 ngày tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích