Con giáp này cũng khá may mắn trong lĩnh vực tài chính. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thu nho nhỏ từ những dự án đầu tư trước đây, tiền bạc thu về đáng kể không phải lo lắng chi tiêu. Dù vậy, tuổi Dần vẫn nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp, tập trung vào việc tích lũy cho tương lai.

Đúng mùng 6, 7, 8 tháng 10 âm lịch, Chính Ấn cho thấy Mão dựa vào chính mình để vượt qua thử thách, không thể trông chờ vào bất cứ ai nhưng đó cũng là tiền đề giúp bạn mở mang hơn nữa trong công việc. Thời gian này, những công việc cần đến giấy tờ, thủ tục hành chính sẽ thuận lợi và nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận được Tam Hội giúp đỡ nên bạn khá may mắn trong hành trình kiếm tiền, làm giàu cho bản thân. Con giáp này không ngại chi tiêu cho gia đình nhưng khá tiết kiệm cho bản thân, bạn kiếm được và tiêu được. Người kinh doanh được lộc làm ăn to, buôn may bán đắt hết hàng sớm.

Con giáp tuổi Thân

Đúng mùng 6, 7, 8 tháng 10 âm lịch, người tuổi Thân có một ngày tài lộc rủng rỉnh. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thậm chí vượt mức kế hoạch nên được nhận các khoản hoa hồng, thưởng nóng là đương nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, các kế hoạch đầu tư, kinh doanh trước đó dần vào guồng và đem lại lợi ích kinh tế cho bạn. Bạn có thể dùng khoản tiền lời lãi để tiếp tục đầu tư, mở rộng, khiến tiền đẻ ra tiền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!