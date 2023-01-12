Đúng mùng 1 Tết Nguyên đán: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp vui cười cả năm, phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 14:46

3 con giáp được Thần Tài ghé thăm vào ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023, cả năm ăn nên làm ra, tiền vào như nước, cuộc sống dư dả, vui vẻ cả năm.

Ngày mùng 1 Tết, một ngày mà con giáp nào cũng có tâm trạng vui vẻ, phấn chấn nhất. Nhất là đối với 3 con giáp này, may mắn sẽ mỉm cười với họ ngay mùng 1 Tết, Thần Tài ghé thăm, tài lộc kéo đến.

Tuổi Dần

Đúng mùng 1 Tết Nguyên đán: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp vui cười cả năm, phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần chính thức "chuyển mình" ngay thời khắc bước qua năm cũ. Công danh sự nghiệp của họ sẽ có bước phát triển tốt hơn.

Từ mùng 1 Tết Quý Mão 2023, họ mở cửa đón Thần Tài, vượng khí tăng cao, nhờ đó mà kiếm tiền tốt hơn. Cuộc sống sung túc, dư dả hơn cũng khiến người tuổi Dần cũng sẽ có tâm trạng tốt hơn, nói cười suốt ngày. Đối với con giáp tuổi Dần đôi khi thiếu tự tin sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Và từ năm nay trở đi, họ sẽ không còn phải đi đường vòng để né tránh vật cản, sự nghiệp tiền tài cũng không còn đi xuống dốc nữa.

Con giáp tuổi Dần, dù bao nhiêu tuổi thì cũng có vận khí tốt và vận may sẽ đồng hành với họ suốt cả năm.

Tuổi Ngọ 

Đúng mùng 1 Tết Nguyên đán: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp vui cười cả năm, phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mùng 1 Tết Quý Mão, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Họ sẽ tỏa sáng hơn trong sự nghiệp, được nhiều người ghi nhận và có vận trình phát triển tốt bất ngờ.

Tại sao con giáp tuổi Ngọ lại có thể trở nên nổi tiếng trong mắt mọi người? Đó là vì người tuổi Ngọ không chỉ cải thiện về trí lực mà thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn ở bất kỳ khía cạnh nào.

Năm Quý Mão, người tuổi Ngọ vận xui đã hết, đón phúc đến mỗi ngày. Từ mùng 1 Tết, con giáp tuổi Ngọ mở cửa đón Thần Tài, nhận tài lộc, mưa thuận gió hòa suốt cả năm.

Tuổi Tuất

Đúng mùng 1 Tết Nguyên đán: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp vui cười cả năm, phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày đầu tiên của năm mới, người tuổi Tuất gặp được cục diện Tam Hợp nên tâm trạng khá hân hoan và vui vẻ. Bạn trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn trở thành trung tâm mọi cuộc vui. Chính vì vậy, đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí tạo thêm được những mối quan hệ đáng quý.

Đặc biệt, lại có Thiên Tài giúp sức nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ ràng. Bên cạnh khoản tiền thưởng từ trước đó, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền mừng tuổi, tiền chúc tết của mọi người xung quanh.

Một số người còn có khả năng phát tài dựa vào may mắn. Điều đó báo hiệu năm mới của bạn sẽ vô cùng sung túc và may mắn. Tuy nhiên, bạn không nên quá sa đà vào các trò đỏ đen nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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