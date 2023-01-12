Đúng 23 tháng Chạp: Thần Tài hiển linh, 3 tuổi hợp vía được ăn lộc to làm đâu thắng đó, năm mới phất lên thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 06:58

Số phận đã sắp đặt sẵn, kể từ 23 tháng chạp trở đi, những con giáp này vận đỏ như son, được thần Tài ban lộc, hứa hẹn giàu sang sung túc.

Tuổi Sửu

Đúng 23 tháng Chạp này, Thiên Tài che chở, tình hình tài chính của người tuổi Sửu có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy thử sức mình xem sao, bạn có thể kiếm về một khoản kha khá.

Mối quan hệ giữa bạn với các cá nhân ở nơi làm việc suôn sẻ, bất kể là với sếp, đồng nghiệp hay cấp dưới, bạn có thể hòa thuận nên công việc tiến triển rất thuận lợi. 

Đúng 23 tháng Chạp: Thần Tài hiển linh, 3 tuổi hợp vía được ăn lộc to làm đâu thắng đó, năm mới phất lên thành công rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu như được quý nhân phù hộ, quý nhân của bạn đẹp như cầu vồng, phúc lộc từ trên trời rơi xuống, không mời mà đến, kiếm tiền dễ dàng, luôn đạt được mục đích của mình, cuộc sống của bạn là vô hạn may mắn. Với khí thế kiên cường, Sửu không sợ hãi, những trở ngại trong công việc trở thành động lực để bạn tiến về phía trước, tận hưởng niềm vui thành công chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn.

Tuổi Mùi

Tam Hợp giúp sức đúng 23 tháng Chạp này, người tuổi Mùi hãy cố gắng xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong thời điểm này để thu về cho mình khoản tiền lớn.

Bạn linh hoạt trong tâm trí, xuất sắc về trí tuệ cảm xúc và khéo léo trong mọi việc. Bạn không chỉ có năng lực mà còn quyết đoán và can đảm. Bạn là một người chơi quyết liệt trong chuyện kiếm tiền làm giàu.

Đúng 23 tháng Chạp: Thần Tài hiển linh, 3 tuổi hợp vía được ăn lộc to làm đâu thắng đó, năm mới phất lên thành công rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đang thịnh vượng và bạn có thể mang lại sự gia tăng của cải thông qua nỗ lực của chính mình. Đồng thời cũng có những bất ngờ về phần tài lộc, tuổi Mùi có thể nắm bắt cơ hội để phát huy tài năng cá nhân.

Những người đang kinh doanh buôn bán thì nên cân đối hàng hóa, nhập thêm hàng hoặc bày biện lại gian hàng sao cho đẹp mắt, nếu bạn làm được thì sẽ thu hút được rất nhiều lộc lá.

Tuổi Tuất

Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, kể từ 23 tháng Chạp này người tuổi Tuất có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đó có thể là người lớn tuổi hoặc người quen, họ sẽ cho bạn tiền hoặc giúp bạn kiếm tiền.

Đúng 23 tháng Chạp: Thần Tài hiển linh, 3 tuổi hợp vía được ăn lộc to làm đâu thắng đó, năm mới phất lên thành công rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất khát khao thể hiện bản thân rất mạnh mẽ, luôn muốn thể hiện mình trước mặt cấp trên và chứng minh năng lực với mọi người xung quanh. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, nếu bạn thể hiện quá nhiều sẽ bị đồng nghiệp chèn ép, cấp trên chán ghét.

Bạn có thể lên kế hoạch và hoạch định con đường phát triển của bản thân, khiến cuộc đời ngày càng gặp nhiều may mắn, vừa có tiền vừa có quyền, không gì sánh bằng. Bên cạnh sự nghiệp hanh thông, con giáp này còn có thêm không ít cơ hội làm ăn lớn. Mặc dù túi tiền không ngừng dày thêm nhưng tuổi Tuất cần học cách quản lý tài chính và chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí tiền bạc.

* Thông in trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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