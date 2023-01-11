Đầu năm xuất hành nhớ cầm theo thứ này để lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, lộc lá nối đuôi nhau đổ về cả năm

Tâm linh - Tử vi 11/01/2023 11:46

Để cả năm gặp nhiều may mắn, lộc lá đầy ắp thì vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, trước khi xuất hành gia chủ đừng quên những mẹo phong thủy dưới đây.

Tết Nguyên đán là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đây cũng là dịp để mọi người cầu chúc những điều tốt lành, may mắn cho nhau.

Đặc biệt vào ngày mùng 1 Tết, có rất nhiều phong tục và điều kiêng kị được lưu truyền. Ông bà ta có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vì vậy một chút chú ý về điều lành và điều kiêng kị khi xuất hành ngày đầu năm có thể sẽ giúp mọi người có một năm mới thật may mắn và tự tin cho một khởi đầu tốt đẹp.

1. Xuất hành cầm theo thứ gì để may mắn?

Mang hạt đậu xanh bên người

Đầu năm xuất hành nhớ cầm theo thứ này để lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, lộc lá nối đuôi nhau đổ về cả năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh chính là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, giúp gia chủ gặp dữ hóa lành, bình an vô sự. Thế nên, trước khi bước chân phải ra khỏi nhà bạn đừng quên đặt 7 hạt đậu xanh nếu là nam và 9 hạt nếu là nữ vào túi.

Vượng khí từ đậu xanh sẽ giúp bạn có ngày đầu năm suôn sẻ như ý, nhờ thế cả năm mới cũng sẽ ấm êm viên mãn, thăng hoa bất ngờ.

Mang theo cành cây dâu tằm

Đầu năm xuất hành nhớ cầm theo thứ này để lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, lộc lá nối đuôi nhau đổ về cả năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây dâu tằm được xem là vật phẩm phong thủy có thể trừ tà đuổi ma. Nếu mang theo cành cây dâu tằm bên người bạn sẽ chẳng sợ xui xẻo ám vận.

Gia chủ có thể mang vòng tay làm bằng cây dâu tằm quanh năm để tăng thêm phúc khí, nghênh đón tài lộc.

2. Nên bước chân nào ra trước khi xuất hành?

Đầu năm xuất hành nhớ cầm theo thứ này để lọt vào 'mắt xanh' của Thần Tài, lộc lá nối đuôi nhau đổ về cả năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm của người xưa truyền lại, trước khi ra đường đi làm hay thực hiện công việc quan trọng, gia chủ nên bước chân phải ra trước. Bởi theo người xưa quan niệm rằng mọi việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ, dễ dàng, hanh thông khi bước chân này ra trước.

Chân phải cũng như tay phải luôn là bộ phận quan trọng mà nhiều người cảm thấy thuận lợi, dễ dàng khi làm việc nên trong vấn đề kiêng cữ, tâm linh,bộ phận này cũng luôn được coi trọng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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Ngay trong ngày đầu năm mới mọi người đều chọn hướng xuất hành và ngày giờ xuất hành đẹp để mong một năm thuận lợi, may mắn, phúc lộc và bình an.

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