'Khổ thế đủ rồi', bước sang năm 2023 không ai may mắn bằng 3 con giáp này, tiền bạc dư dả không lo túng thiếu, cuộc sống sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 17:31

3 con giáp này bước vào năm 2023 với nhiều may mắn, vui vẻ ngập tràn, đào hoa rực rỡ, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

'Khổ thế đủ rồi', bước sang năm 2023 không ai may mắn bằng 3 con giáp này, tiền bạc dư dả không lo túng thiếu, cuộc sống sung túc no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, tài năng vượt trội so với mọi người xung quanh. Con giáp này cũng là người trọng danh lợi, đối nhân xử thế khéo léo và rất có chí tiến thủ.

Cung mệnh của người tuổi Mùi thời gian nửa đầu năm Quý Mão 2023, xuất hiện “Hỉ Hoành” và “Hoa Hoành nên mọi việc thuận buồm xuôi gió. Con giáp này làm việc gì cũng may mắn và dễ dàng có được thành công.

Thời gian này cũng là thời điểm tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, do công việc phát triển lên tầm cao mới nên việc thu nhập tăng cao là điều chắc chắn xảy ra. Chỉ cần người tuổi Mùi không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài. 

Tuổi Dậu

'Khổ thế đủ rồi', bước sang năm 2023 không ai may mắn bằng 3 con giáp này, tiền bạc dư dả không lo túng thiếu, cuộc sống sung túc no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023, người tuổi Dậu sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi Dậu lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ.

Người tuổi Dậu trong năm Quý Mão 2023 sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Năm nay, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi Dậu có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi Dậu đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong năm nay.

Tuổi Hợi

'Khổ thế đủ rồi', bước sang năm 2023 không ai may mắn bằng 3 con giáp này, tiền bạc dư dả không lo túng thiếu, cuộc sống sung túc no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang năm mới 2023 người tuổi Hợi không cần phải lo lắng gì cả. Họ có nhiều chiêu trò để giúp sự nghiệp và cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn.

Con giáp này ứng xử linh hoạt, đến năm sinh Quý Mão họ càng thêm như ý, mọi sự tiến triển thuận lợi. Năm mới đến cũng là điềm báo tốt lành cho thấy sự nghiệp của họ bắt đầu lên hương.

Tầm nhìn của con giáp này ngày càng tốt hơn, có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trong công việc. Cuối năm 2022 âm lịch, họ có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nên sang năm 2023 con đường mới sẽ mở ra đối với họ. Cuộc sống của con giáp tuổi Hợi sẽ ngày càng tốt hơn so với trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chọn tuổi xông đất đẹp nhất cho Tết Quý Mão 2023, giúp gia chủ cả năm sung túc, tình - tiền đều viên mãn như mơ

Chọn tuổi xông đất đẹp nhất cho Tết Quý Mão 2023, giúp gia chủ cả năm sung túc, tình - tiền đều viên mãn như mơ

Tuổi xông đất chính là một tục lệ không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết quan trọng trong dịp tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Việc này được nhiều gia đình chú trọng và được duy trì qua nhiều thế hệ con cháu, là hương vị của Tết truyền thống.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 54 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 1 giờ 26 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 54 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp