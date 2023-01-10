'Khổ thế đủ rồi', bước sang năm 2023 không ai may mắn bằng 3 con giáp này, tiền bạc dư dả không lo túng thiếu, cuộc sống sung túc no đủ

3 con giáp này bước vào năm 2023 với nhiều may mắn, vui vẻ ngập tràn, đào hoa rực rỡ, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Mùi Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, tài năng vượt trội so với mọi người xung quanh. Con giáp này cũng là người trọng danh lợi, đối nhân xử thế khéo léo và rất có chí tiến thủ. Cung mệnh của người tuổi Mùi thời gian nửa đầu năm Quý Mão 2023, xuất hiện “Hỉ Hoành” và “Hoa Hoành nên mọi việc thuận buồm xuôi gió. Con giáp này làm việc gì cũng may mắn và dễ dàng có được thành công.

Thời gian này cũng là thời điểm tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, do công việc phát triển lên tầm cao mới nên việc thu nhập tăng cao là điều chắc chắn xảy ra. Chỉ cần người tuổi Mùi không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian dài. Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Năm 2023, người tuổi Dậu sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi Dậu lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ.

Người tuổi Dậu trong năm Quý Mão 2023 sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Năm nay, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi Dậu có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi Dậu đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong năm nay. Tuổi Hợi Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi 12 con giáp, bước sang năm mới 2023 người tuổi Hợi không cần phải lo lắng gì cả. Họ có nhiều chiêu trò để giúp sự nghiệp và cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Con giáp này ứng xử linh hoạt, đến năm sinh Quý Mão họ càng thêm như ý, mọi sự tiến triển thuận lợi. Năm mới đến cũng là điềm báo tốt lành cho thấy sự nghiệp của họ bắt đầu lên hương. Tầm nhìn của con giáp này ngày càng tốt hơn, có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trong công việc. Cuối năm 2022 âm lịch, họ có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nên sang năm 2023 con đường mới sẽ mở ra đối với họ. Cuộc sống của con giáp tuổi Hợi sẽ ngày càng tốt hơn so với trước. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chọn tuổi xông đất đẹp nhất cho Tết Quý Mão 2023, giúp gia chủ cả năm sung túc, tình - tiền đều viên mãn như mơ Tuổi xông đất chính là một tục lệ không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết quan trọng trong dịp tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Việc này được nhiều gia đình chú trọng và được duy trì qua nhiều thế hệ con cháu, là hương vị của Tết truyền thống.

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