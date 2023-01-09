Đúng ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp): Thần Tài dẫn lối cho 3 tuổi sau đi kiếm tiền tiêu TẾT, đường tài lộc cực ĐỎ!

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 07:44

Thần Tài chỉ ra danh sách 3 tuổi may mắn đường tài lộc trong ngày ông Công ông Táo, bước ra cửa là có lộc, họa lớn hỏa nhỏ được tiêu trừ, không còn gì đáng để chê.

Tuổi Dần

Đúng ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp): Thần Tài dẫn lối cho 3 tuổi sau đi kiếm tiền tiêu TẾT, đường tài lộc cực ĐỎ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), vận tài lộc may mắn được Tam Hội chiếu cố nên Dần sẽ không gặp bế tắc trong chuyện tiền nong. Có thể con giáp này sẽ có thêm công việc tay trái, cuối năm kiếm tiền tiêu Tết dễ như trở bàn tay.

Theo tử vi, Dần sẽ rất dễ gặp được những cơ hội đầu tư xứng đáng, giúp tài chính tăng lên đột biến khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cuối năm là thời điểm thuận lợi để Dần kiếm tiền nhờ kinh doanh, các bạn có thể thử vận may của mình bằng việc buôn bán nhỏ.

Công việc của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn, hồng phát, áp lực tài chính cũng giảm bớt. Con giáp này không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tỵ

Đúng ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp): Thần Tài dẫn lối cho 3 tuổi sau đi kiếm tiền tiêu TẾT, đường tài lộc cực ĐỎ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Con giáp này luôn muốn vươn lên đứng đầu trong mọi lĩnh vực, có một cuộc sống giàu có, sung túc hơn. Thời gian trước đây, bản mệnh làm ăn không thuận lợi, có thể gặp nhiều trở ngại, thách thức dù đã cố gắng nhiều.

Tử vi dự báo rằng, từ ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), vận thế của tuổi Tỵ khởi sắc, tài vận hanh thông. Con giáp này có thể biến họa thành phúc. Các khoản đầu tư của bản mệnh tưởng chừng thua lỗ sẽ mang lại lợi nhuận không nhỏ.

Trong thời gian này, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn về tài vận, có quý nhân phù trợ. Đó có thể là người thân, bạn bè. Họ sẽ mang tin vui, cơ hội tốt về đầu tư, kiếm tiền, làm giàu cho người tuổi Tỵ. Con giáp này có thể vươn lên, gặt hái nhiều thành công, kiếm được số tiền không nhỏ.

Tuổi Tuất

Đúng ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp): Thần Tài dẫn lối cho 3 tuổi sau đi kiếm tiền tiêu TẾT, đường tài lộc cực ĐỎ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, trượng nghĩa. Con giáp này thích kết giao bạn bè và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Tử vi dự báo rằng từ ngày ông Công ông Táo, bản mệnh có cát tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu nhập ngày một dồi dào.

Tuổi Tuất còn có quý nhân phù trợ, cùng chung sức hoàn thành công việc. Người này có thể đưa ra những góp ý, gợi ý hay để tuổi Tuất phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đó có thể là người thân hoặc bạn bè vẫn luôn bên cạnh bản mệnh. Hai người tâm đầu ý hợp, luôn tin tưởng nhau, cùng nhau tiến bước trên con đường sự nghiệp. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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