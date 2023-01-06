Qua thời gian đương đầu với thử thách trước đó, Mùi cũng trở nên vững vàng hơn. Những thử thách đòi hỏi Mùi phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Mùi có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân mong mỏi.

Tử vi 12 con giáp dự báo, kể từ Tết ông Công ông Táo, công danh sự nghiệp của bản mệnh bước vào giai đoạn ngày càng ổn định. Thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bạn có có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, cuộc sống thêm phần dư dả.

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ kể từ Tết ông Công ông Táo này chính là người tuổi Thìn. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Quý nhân vận của bạn trong năm mới khá vượng. Dưới sự chiếu cố của quý nhân, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Thìn vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Thìn trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc kể từ tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp), dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Hợi sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!