Hôm nay Rằm tháng Chạp: 3 con giáp 'tắm' trong biển tiền, Thiên Ấn soi tỏ vạn điều suôn sẻ, đón năm mới tràn đầy hy vọng

Tâm linh - Tử vi 06/01/2023 07:21

Kể từ sau Rằm tháng Chạp này, vận khí hanh thông, 3 giáp sau đây làm đâu thắng đó và sẽ có một cái tết Quý Mão sung túc, giàu có.

Tuổi Ngọ

Từ Rằm tháng Chạp trở đi, vận thế của người tuổi Ngọ vượng phát, tài lộc dồi dào, tái phù rộng mở, sự nghiệp phát triển nhanh. Con giáp này đã kết thúc thời gian “trong chán ngoài buồn”.

Thời gian này, người tuổi Ngọ làm gì cũng ra tiền, gia đình êm ấm thuận hòa, bên ngoài lại có quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn nên con giáp này lúc nào cũng có tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc. Con giáp này sẽ có một cái tết Quý Mão sung túc, đầm ấm.

Hôm nay Rằm tháng Chạp: 3 con giáp 'tắm' trong biển tiền, Thiên Ấn soi tỏ vạn điều suôn sẻ, đón năm mới tràn đầy hy vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Ngọ được dự báo là sẽ có sự thăng hoa. Người làm công ăn lương tạo ấn tướng tốt đối với cấp trên nên có thể được thưởng hoặc tăng lương. Người kinh doanh cũng có lượng khách hàng ổn định, thu về lợi nhuận khá. 

Đường tình duyên của người tuổi Ngọ cũng ổn định. Bản mệnh tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo kể từ rằm tháng chạp, vận may không ngừng đến với người tuổi Thân, mọi việc đều thuận lợi và diễn ra đúng như dự kiến.

Người tuổi Thân là người rất giỏi lên kế hoạch cho mọi việc và là người có tầm nhìn xa. Trong thời gian này, nhờ có sự quy hoạch tốt, mà con giáp này có thể hoàn thành mọi mục tiêu, đồng thời do có quý nhân tương trợ nên thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Thân sẽ có một cái tết Quý Mão vui vẻ, hạnh phúc, rủng rỉnh tiền bạc.

Hôm nay Rằm tháng Chạp: 3 con giáp 'tắm' trong biển tiền, Thiên Ấn soi tỏ vạn điều suôn sẻ, đón năm mới tràn đầy hy vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ. Trong công việc, tuổi Thân có thể hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thu về thành quả tốt. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc.

Đường tình duyên của tuổi Thân cũng tương đối êm đẹp. Người có cặp có đôi dù bận rộn vẫn dành thời gian quan tâm đến đối phương, chia sẻ tình cảm, hai bên biết trân trọng nhau.

Tuổi Tuất

Kể từ Rằm tháng Chạp này, nhờ được Chính Tài nâng đỡ mà người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Họ không chỉ được quý nhân nâng đỡ, che chở khi gặp khó khăn mà còn có thêm nhiều cơ hội đầu tư “béo bở”.

Hôm nay Rằm tháng Chạp: 3 con giáp 'tắm' trong biển tiền, Thiên Ấn soi tỏ vạn điều suôn sẻ, đón năm mới tràn đầy hy vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này không cần gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Công việc hanh thông cũng giúp tuổi Tuất có thêm thời gian và sự thoải mái để bắt tay vào các dự án mới. Dù là thời điểm cuối năm nhưng con giáp này vẫn nhận được nhiều lời mời đầu tư tiềm năng. Chỉ cần cân nhắc kĩ và nỗ lực hết mình thì tuổi Tuất hoàn toàn có cơ hội phát tài phát lộc trong năm sau.

Từ Rằm tháng Chạp, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về một cái tết ấm no, sung túc. Những khoản tiền đạt được từ nhiều công việc khác nhau trong thời gian vừa qua sẽ giúp họ có khả năng mua sắm cho bản thân và gia đình các món đồ điện tử, nội thất có giá trị. So với những tuổi khác thì tuổi Tuất không cần chi tiêu quá tiết kiệm vì ví tiền của họ lúc nào cũng “căng phồng” mà chẳng cần làm việc quá vất vả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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