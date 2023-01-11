Mùng 1 Tết 'bước chân ra khỏi nhà' vào đúng giờ này, bản mệnh sẽ giàu sang đầy nhà, phú quý cả năm Quý Mão 2023

Người dân Việt Nam rất coi trọng việc xuất hành dịp đầu năm mới. Xuất phát từ quan niệm “Đầu xuôi thì đuôi lọt”, ngày đầu năm mới mà thuận lợi thì hứa hẹn cả năm sẽ suôn sẻ đủ đường.

1.1 Có kiêng có lành: Đầu năm xuất hành thuận lợi, cả năm đi lại cát lành

Vì thế trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết - được coi là thời điểm đất trời giao thoa, âm dương hòa hợp, là ngày đại cát đại lợi để xuất hành tới nơi mong cầu bình an, thịnh vượng. Việc xuất hành vào đúng thời điểm và phương hướng phù hợp coi như là điềm báo cho một năm cát lành đang chờ đón.

Không cần phải phức tạp hóa vấn đề xác định hướng xuất hành. Hiểu theo cách đơn giản, hướng xuất hành được tính từ nơi gia chủ ở so với hướng muốn đến.

Theo đó, để dễ dàng xác định phương hướng, gia chủ nên chọn 1 địa điểm cố định ở hướng mình cần tới. Ngày đầu tiên của năm mới 2023 đi về nơi đó trước, sau rồi đi các nơi khác là được.

1.3 Hướng đẹp, giờ tốt xuất hành mùng 1 Tết Quý Mão 2023

Ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023 rơi vào ngày 22/1/2023 dương lịch, ngày Canh Thìn, ngũ hành thuộc Kim, sao Hư.

Theo cách xem ngày xuất hành của Khổng Minh, ngày mùng 1 Tết là Đường Phong, rất tốt cho việc xuất hành. Xuất hành thuận cầu tài được như ý, được quý nhân phù trợ.

- Hướng đẹp xuất hành mùng 1 Tết Quý Mão:

Trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão, Hỷ Thần nằm ở hướng Tây Bắc, Tài Thần ở hướng Tây Nam. Đây được coi là 2 hướng xuất hành đại cát đại lợi trong ngày.

Theo đó, nếu muốn cầu tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt nên đi về hướng Tài Thần. Còn nếu muốn cầu hỷ tín, tin vui cưới hỏi, sinh con đẻ cái thì đi về hướng Hỷ Thần.

- Giờ tốt xuất hành mùng 1 Tết Quý Mão:

Còn theo giờ xuất hành Lý Thuần Phong, các khung giờ đẹp để xuất hành gặp may mắn ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023 gồm:

- Giờ Đại an gồm: Giờ Tý (23h-1h, cũng là thời khắc Giao thừa), giờ Ngọ (11h-13h).

Xuất hành vào giờ Đại an thì mọi việc đa phần đều bình an vô sự, tài lộc hanh thông, nhà cửa yên lành.

- Giờ Tốc hỷ gồm: Giờ Sửu (1h-3h), giờ Mùi (13h-15h).

Xuất hành giờ Tốc hỷ sẽ gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến, nhưng nên lưu ý nên chọn buổi sáng thì tốt hơn, buổi chiều thì giảm đi mất một phần tốt.

Giờ này đi việc gặp gỡ các lãnh đạo, quan chức cao cấp hay đối tác thì gặp nhiều may mắn, mọi việc êm xuôi, không cần lo lắng. Chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về.

- Giờ Tiểu cát gồm: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tuất (19h-21h).

Tiểu cát được coi là khung giờ rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, trôi chảy tốt đẹp. Có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

2. Hướng tốt, giờ đẹp xuất hành đầu năm 2023 khác

2.1 Xuất hành mùng 2 Tết (tức ngày 23/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Muốn cầu tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến hay tình duyên thuận lợi đều đi về hướng Tây Nam. Cả Tài Thần và Hỷ Thần đều ngự ở hướng này trong ngày.

Giờ đẹp: 23h-1h, 11h-13h, 5h-7h, 17h-19h, 9h-11h, 21h-23.

2.2 Xuất hành mùng 3 Tết (tức ngày 24/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Muốn cầu cát khánh, nhân duyên vượng, gia đình có tin vui thì đi về hướng Nam gặp Hỷ Thần. Còn muốn cầu công danh tài lộc phát đạt, sớm thăng quan tiến chức thì đi về hướng Tây gặp Tài Thần ban ơn.

Giờ đẹp: 3h-5h, 15h-17h, 7h-9h, 19h-21h, 9h-11h, 19h-21h.

2.3 Xuất hành mùng 4 Tết (tức ngày 25/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Đi về hướng Tây Bắc để được Thần Tài ban phát lộc vàng, công việc làm ăn tấn tới. Đi về hướng Đông Nam để được Hỷ Thần ban phước nhân duyên cát lành, trong nhà ngoài ngõ tưng bừng hỷ sự trong năm mới.

Giờ đẹp: 1h-3h, 13h-15h, 5h-7h, 17h-19h, 7h-9h, 19h-21h.

2.4 Xuất hành mùng 5 Tết (tức ngày 26/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Đi về hướng Đông Bắc sẽ gặp Hỷ Thần ban phước lành, tình duyên gia đạo năm mới thêm phần cát lợi. Đi về hướng Đông Nam gặp Tài Thần ban ơn tiền bạc dồi dào, làm ăn kinh doanh phát đạt, sự nghiệp thăng tiến trong năm mới.

Giờ đẹp: 23h-1h, 11h-13h, 3h-5h, 15h-17h, 5h-7h, 17h-19h.

2.5 Xuất hành mùng 6 Tết (tức ngày 27/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Cầu cát khánh nhân duyên vượng, gia đình đón hỷ tín trong năm mới thì xuất hành theo hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần. Còn muốn cầu tài lộc phát đạt, công danh thăng tiến thì đi theo hướng Đông Nam để gặp Tài Thần.

Giờ đẹp: 1h-3h, 13h-15h, 3h-5h, 15h-17h, 9h-11h, 21h-23h.

2.6 Xuất hành mùng 7 Tết (tức ngày 28/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Cầu tiền bạc dồi dào, kinh doanh phát đạt thì xuất hành theo hướng Đông có Tài Thần ngụ. Cầu tình duyên thuận lợi, sớm có hỷ sự thì đi về hướng Tây Nam gặp Hỷ Thần ban phước.

Giờ đẹp: 11h-13h, 23h-1h, 1h-3h, 13h-15h, 7h-9h, 19h-21h.

2.7 Xuất hành mùng 8 Tết (tức ngày 29/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Đi về hướng Nam để cầu cát khánh nhân duyên vượng, gia đạo sớm đón hỷ tín. Xuất hành theo hướng Đông để cầu làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắt đỏ trong năm mới.

Giờ đẹp: 11h-13h, 23h-1h, 5h-7h, 17h-19h, 9h-11h, 21h-23h.

2.8 Xuất hành mùng 9 Tết (tức ngày 30/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Xuất hành về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần ban ơn cho nhân duyên vượng, tình cảm ngày càng thăng hoa trong năm mới. Còn đi về hướng Bắc để được Thần Tài ban lộc, tiền bạc kiếm được dễ dàng và nhiều hơn trong năm mới.

Giờ đẹp: 3h-5h, 15h-17h, 7h-9h, 19h-21h, 9h-11h, 21h-23h.

2.9 Xuất hành mùng 10 Tết (tức ngày 31/1/2023 dương lịch)

Hướng tốt: Đi về hướng Nam để cầu tài lộc phát đạt, công danh thăng tiến không ngừng cho năm mới. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để cầu tình duyên khởi sắc, gia đình sớm đón tin vui trong năm mới.

Giờ đẹp: 1h-3h, 13h-15h, 5h-7h, 17h-19h, 7h-9h, 19h-21h.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!