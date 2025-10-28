Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2025 05:50

3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ.

Tuổi Mùi

Thần Tài xuất hiện trong thời gian tới chính là lời khẳng định rằng người tuổi Mùi đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Ngoài ra, con giáp may mắn này càng xởi lởi thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư dả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. 

Hỏa sinh Thổ, người còn độc thân sẽ rất đào hoa trong thời gian tới. Mệnh chủ có cơ hội tham gia nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình ở ngay đây. Bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bản mệnh hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều tin vui tốt lành. Chuyện kinh doanh buôn bán khá thuận lợi, khách hàng ra vào tấp nập. Con giáp này không chỉ dựa vào năng lực mà sự may mắn giúp cho bản mệnh có thể có được một nguồn thu bất ngờ. Đồng thời, bạn cũng dễ dàng trong việc tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ bạn bè đối tác.

Bên cạnh đó, phương diện tình cảm, bản mệnh có thể dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong mối quan hệ với nửa kia. Dù sao thì cả hai vẫn còn tình cảm sâu đậm với nhau nên không có hiểu lầm nào không thể tháo gỡ. Người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân của mình.

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc trong thời điểm tới. Tình hình tài chính của bản mệnh mới luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Chỉ cần là những thứ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa.

Ngoài ra, Ngũ hành Kim Thủy tương sinh, bạn và nửa kia sau bao hiểu lầm cuối cùng cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những lời chia sẻ động viên là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày.

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Bị chó nhà cắn nát tay, người phụ nữ 63 tuổi nhập viện nguy kịch

Bị chó nhà cắn nát tay, người phụ nữ 63 tuổi nhập viện nguy kịch

Sức khỏe 2 giờ 21 phút trước
Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Sau hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Sau hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/10/2025), định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/10/2025), định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (28/10/2025), Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Cuối ngày hôm nay (28/10/2025), Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay