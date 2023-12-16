Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 16/12/2023, tăng tốc đến thành công, làm ăn thuận buồm, tiền đẻ ra tiền, ấm no sung túc, giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 16/12/2023, tuổi Tý đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Tý có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản tuổi Tý sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 16/12/2023, Chính Quan giúp Mão rạng danh trên con đường thăng quan tiến chức, xin việc dễ dàng, chuyển việc êm đẹp và phỏng vấn may mắn. Con giáp được cấp trên tin tưởng này luôn hoàn thành được nhiệm vụ của mình và hiếm khi nói năng vớ vẩn nên rất hay được sếp để mắt tới.

Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, do Mộc Kim bất dung, bạn hãy chủ động hơn trong việc kết nối với đối tượng mà bạn đang muốn tìm hiểu, đừng mãi chỉ ngồi một chỗ chờ đợi như vậy. Hội có gia đình thì nên hạn chế giao tiếp với người khác giới quá thân mật kẻo bị nửa kia ghen tuông, giận dỗi.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 16/12/2023, tuổi Tỵ được Thiên Ấn chiếu cố nên con giáp này ở thế mạnh hơn đối thủ. Bạn là người có tiếng nói trong công việc, ngoại giao ký hợp đồng tốt đẹp. Đến cơ quan bạn được đồng nghiệp yêu mến vì cách làm việc dứt khoát, đừng tỏ thái độ kiêu ngạo nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của Tỵ trong ngày tăng cao nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ. Nay là thời điểm thích hợp để con giáp này tính tới các kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh Tết. Bạn có thể hợp tác làm ăn với tuổi nằm trong bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu để có lãi.

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