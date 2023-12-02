Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, 3 con giáp Cát Tinh ưu ái ban phước lành, vận trình thăng tiến, tài chính nở hoa, phúc khí ngập tràn, hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 00:23

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vào đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023 khi có Cát Tinh chiếu mệnh mang đến may mắn bất ngờ, tài lộc tăng cao, giàu lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, tuổi Dần đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Năng lực làm việc được phát huy khá ổn định nên bản mệnh được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian qua.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, 3 con giáp Cát Tinh ưu ái ban phước lành, vận trình thăng tiến, tài chính nở hoa, phúc khí ngập tràn, hạnh phúc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, các mối quan hệ của tuổi Dần khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Nhân cơ hội này, bản mệnh cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn để giành lấy lợi thế nổi bật. Hãy kiên trì và nỗ lực thì sẽ đi tới thành công.

Vận trình tình cảm đôi lứa êm ấm, bản mệnh và nửa kia ngày một hiểu nhau hơn, nhờ đó tình cảm của hai người dành cho nhau cũng bền lâu hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, tuổi Thìn gặp được cát tinh Thiên Tài nên gặp nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt, bạn nên nhanh tay nắm bắt và tận dụng. Nếu có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì bạn có thể triển khai trong hôm nay khi cát khí tăng cao sẽ dễ thành công hơn.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, 3 con giáp Cát Tinh ưu ái ban phước lành, vận trình thăng tiến, tài chính nở hoa, phúc khí ngập tràn, hạnh phúc ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện sự nghiệp cũng không gặp vấn đề nào cần phải lo lắng. Cát tinh ở bên hỗ trợ cho con giáp này vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Dù vậy, yếu tố may mắn chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, quan trọng nhất là bạn vẫn phải tự dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình để tiến những bước chắc chắn hơn.

Nhân duyên nở rộ đào hoa rực rỡ, báo hiệu con giáp này sẽ có những trải nghiệm vô cùng vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương hơn nữa để tình yêu được đơm hoa kết trái.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, Lục Hợp chiếu cố giúp sự nghiệp của Mùi hôm nay đi lên như diều gặp gió. Con giáp này gặp hung cũng hóa cát, có quý nhân đi theo trợ duyên. Ngày đẹp tốt cho việc thi cử hoặc mở hàng, canh tác nông nghiệp hoặc buôn bán đồ áo cho trẻ em. Con giáp này cũng đang tạo được uy tín trong mắt khách hàng.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, 3 con giáp Cát Tinh ưu ái ban phước lành, vận trình thăng tiến, tài chính nở hoa, phúc khí ngập tràn, hạnh phúc ấm no - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Chính Tài nên tiền bạc của bạn cũng vô cùng ổn định. Nhờ những mối quan hệ thân cận nên lúc khó khăn họ sẽ giúp bạn nhiều thứ trong công việc cũng như việc kiếm tiền. Dòng tiền chảy vào túi ổn định, nếu có thưởng nóng thì cũng đừng bất ngờ vì bạn vô cùng xứng đáng.

Chuyện tình cảm thăng hoa, các cặp đôi có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau nhưng cả 2 cũng ít đem chuyện của bản thân thể hiện trước mặt thiên hạ, bạn rất kín tiếng. Nhiều người gặp được bạn bè cũ hoặc hội ngộ với người thân sau thời gian dài xa cách.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023, 3 con giáp phú quý giàu sang, trúng đậm tiền tài, rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023, 3 con giáp phú quý giàu sang, trúng đậm tiền tài, rung đùi hưởng lộc

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vào đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023 khi may mắn ập đến, cuộc sống trở nên phú quý giàu sang, trúng đậm tiền tài, rung đùi hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 7 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng