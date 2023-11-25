Đúng hai ngày 25 và 26/11: 3 con giáp tay trái gom bạc, tay phải hốt vàng, an nhàn hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 07:33

Đúng hai ngày 25 và 26/11, 3 con giáp sau trúng đậm tài lộc, tiền đổ về liên miên, không thành tỷ phú cũng là đại gia.

Tuổi Thân 

Đúng hai ngày 25 và 26/11, người tuổi Thân hôm nay ngang ngược với kết quả bản thân đang làm ra.   

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay luôn có cách cải thiện thời gian, bạn thích làm việc theo ý định của bản thân.

Tình cảm: Tình cảm không chỉ là đến từ một phía, cố gắng xây dựng vì nhau.

Tài lộc: Mức chi tiêu đang ngày càng lạc quan, cố gắng giữ nguồn kinh tế ổn định.  

Sức khoẻ: Bản thân mệt mỏi vì công việc không thuận lợi.

Đúng hai ngày 25 và 26/11: 3 con giáp tay trái gom bạc, tay phải hốt vàng, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi đi đến đâu, vận may theo tới đó. Trong công việc, con giáp này đưa ra những lựa chọn chính xác. Bản mệnh nói lời chào tạm biệt với các khó khăn trước đây.

Trước đó, vận may công việc giảm sút, người tuổi Mùi gặp khá nhiều vất vả trong việc hoàn thành công việc được giao. Điều này khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, buồn phiền. Tuy nhiên, thời điểm tới đây, tuổi Mùi có cát tinh chiếu rọi, may mắn gõ cửa, mọi việc ngày một dễ dàng hơn. Trong công việc, con giáp này có những bước phát triển mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cơ hội thăng tiến của tuổi Mùi ngày một nhiều.

Đúng hai ngày 25 và 26/11: 3 con giáp tay trái gom bạc, tay phải hốt vàng, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng hai ngày 25 và 26/11, tuổi Dậu thường mang theo sự hăng say trong công việc, nhưng đôi khi lại gặp khó khăn trong việc làm việc nhóm. Sự thiếu giao tiếp có thể khiến bản mệnh cảm thấy cô độc.

Ngoài ra, con giáp này còn cần chú ý đến việc quản lý tài chính. Để tránh tình trạng tiêu tiền một cách không kiểm soát, bản mệnh nên học cách quản lý tiền bạc một cách sáng tạo và loại bỏ những chi tiêu không cần thiết.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu có thể gặp khó khăn khi đối mặt với sự khác biệt quan điểm và tư duy. Mặc dù có tình cảm sâu sắc, nhưng những mâu thuẫn liên tục có thể xảy ra do sự kiên định và bảo vệ ý kiến cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 1h-3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng hai ngày 25 và 26/11: 3 con giáp tay trái gom bạc, tay phải hốt vàng, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11): 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó, thu nhiều lợi nhuận

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11): 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó, thu nhiều lợi nhuận

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp sau may mắn vượng trội, cuộc sống lên hương, giàu bất thình lình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 58 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn