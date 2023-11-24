Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tháng 11/2023, người tuổi Dần xứng đáng có nhiều người yêu thương.

Công việc: Người tuổi Dần khéo léo trong ứng xử, làm việc gì đều tận tâm và tận tình giải quyết.

Tình cảm: Bạn là người dễ mềm lòng, chỉ một lỗi lầm cũng có thể dễ dàng bỏ qua.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn luôn có kế hoạch tài chính cụ thể.

Sức khoẻ: Thường xuyên thăm khám bác sĩ, cẩn thận các bệnh về da.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối tháng 11/2023, tuổi Tuất tài lộc khá vượng. Về cơ bản các nguồn thu nhập đều tăng lên, nhất là những người làm về tài chính, ngân hàng, tín dụng thì càng có thành tích đáng nể, được cấp trên khen ngợi rất nhiều.

Việc làm ăn kinh doanh rất có lộc, không phải bỏ vốn nhiều, không mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, những đối tác cũng đều là người đáng tin cậy nên quá trình hợp tác khá trọn vẹn. Con giáp này làm việc linh hoạt, ngoại giao tốt, tinh thần cầu tiến nên không mấy khó khăn để đạt được điều mình muốn.

Tuy nhiên đây sẽ là một ngày đầy căng thẳng đối với tuổi Tuất với những cuộc xung đột và tranh cãi xảy ra với nửa kia của mình. Bên cạnh đó con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe, đừng vì tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân khiến cơ thể kiệt sức.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.