Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11: 3 con giáp tài lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 11 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Thời điểm tháng 11 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11, người tuổi Mão dạt dào tình cảm, chân thành trong tình yêu.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão luôn mong muốn bản thân có những ngày làm việc thoải mái, nhẹ nhàng.

Tình cảm: Với tình yêu, bạn là người khá nhẹ nhàng, tuýp người chung thủy.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn đã tạo ra nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập không chỉ cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác.

Sức khoẻ: Rất biết cách kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/11, tuổi Dậu không nên xen vào chuyện của người khác bởi đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã trong ngày. Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm, thậm chí còn gây tổn thất tiền bạc.

Con giáp này khó tránh khỏi việc bị ai đó gièm pha, nói xấu sau lưng. Tuy nhiên chính vì họ ở phía sau nên bản mệnh cũng chẳng phải quan tâm, bận tâm quá nhiều làm gì, chỉ cần biết bản thân vẫn đang cố gắng làm điều tốt đẹp, cống hiến hết mình và có trách nhiệm là đủ.

Tuổi Dậu được nhắc nhở cần dành thêm thời gian cho nửa kia để gìn giữ hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ban ngày bản mệnh đã bận rộn với công việc rồi thì buổi tối có thể bớt ra vài phút nói chuyện, tâm sự. Mối quan hệ nếu không được vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày sẽ khó khăng khít và bền chặt được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.