Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 29/11, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, tiền chật két, của chật kho, giàu to bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 18:33

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 29/11, 3 con giáp sau may mắn hơn người, sống trong nhung lụa giàu sang, thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Dần cho thấy khả năng tính toán tài tình và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong thời điểm này. Con giáp này có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá.

Người làm công ăn lương tự tin hơn với những gì mình theo đuổi. Con giáp này làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình nên thành quả nhận lại rất xứng đáng. Có điều, dù tuổi Dần có tham vọng song vẫn có lúc e dè, hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân cơ duyên gặp được người phù hợp với mình. Đôi bên đều nghiêm túc trong vấn đề tình cảm nên quá trình tìm hiểu diễn ra rất thuận lợi. Ngày này cũng mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho các cặp đôi tuổi Dần.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 29/11, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, tiền chật két, của chật kho, giàu to bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Không chỉ là người tự tin, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo, người tuổi Ngọ còn vô cùng lạc quan và đam mê theo đuổi vinh quang.

Đúng 29/11, nhờ Thần Tài chiếu mệnh mà người tuổi Ngọ sẽ đạt được một bước đột phá tài chính quan trọng. Con giáp này có thể nhận được lời mời làm việc hoặc có cơ hội thăng chức, tăng lương. Sự xuất hiện của một vị quý nhân sẽ mang đến cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội và giàu có hơn. Con giáp này nên duy trì sự tự tin và nhiệt huyết, dũng cảm tiến về phía trước và nắm bắt cơ hội.

Tuổi Ngọ cần mạnh dạn theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình trong giai đoạn này. Đây là lúc con giáp này nên tin vào năng lực bản thân, học cách xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân và duy trì sự hợp tác, giao tiếp tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 29/11, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, tiền chật két, của chật kho, giàu to bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chọn lối sống lành mạnh, thoải mái tư duy.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc rất giỏi phản biện, bạn cố gắng thoải mái nhiều hơn.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm khá chênh vênh, mệt mỏi khi không thể giải quyết. 

Tài lộc: Thông minh và bản lĩnh khi giữ được nguồn tài chính ngày càng gia tăng. 

Sức khoẻ: Nên cố gắng thư giãn, hạn chế các công việc quá khuya.   

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 29/11, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, tiền chật két, của chật kho, giàu to bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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