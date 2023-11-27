Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, 3 con giáp tình tiền nở hoa phơi phới, phú quý hơn người, giàu sang khỏi bàn, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 20:05

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, 3 con giáp sau được sao may mắn chiếu cố, tình tiền đều khởi sắc, cuối năm dư tiền mua nhà sắm xe.

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão thường không nghĩ quá nhiều về hậu quả khi giải quyết mọi việc. Họ có xu hướng thẳng thắn nói ra khi nhìn thấy vấn đề. Tính cách thẳng thắn này giúp họ có thể bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi đối mặt với người có thói đạo đức giả. Đối với những người sinh năm Mão, đây gần như đã trở thành một cách giải tỏa cảm xúc.

Tuổi Mão thích đối mặt trực tiếp với vấn đề hơn là cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Điều này cho phép họ đi thẳng vào bản chất của vấn đề và tiết lộ sự thật một cách tàn nhẫn khi gặp phải người có hành vi đạo đức giả.

Việc không che giấu và thích thể hiện cảm xúc cũng như quan điểm của mình một cách trực tiếp như vậy có thể khiến người tuổi Mão gặp phải một số xung đột không đáng có. Bởi vậy, trong tháng 11 này, người tuổi Mão cần lưu ý đến vấn đề này. Bạn cần chú ý đến cách ứng xử của bản thân mình, không phải trường hợp nào bày tỏ thẳng thắn và trực tiếp suy nghĩ của mình cũng mang lại hiệu quả như mong đợi.

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, tuổi Mão có thể gặt hái được nhiều thành quả, bởi vậy đừng để một phút bốc đồng của mình phá hỏng cả quá trình nỗ lực.

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, 3 con giáp tình tiền nở hoa phơi phới, phú quý hơn người, giàu sang khỏi bàn, đổi đời từ hai bàn tay trắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, tuổi Ngọ dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến công việc trì trệ, hiệu quả bị giảm sút. Thời điểm này nếu bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, tiết chế thái độ khi giao tiếp với mọi người thì mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Chuyện tình cảm trong ngày không được suôn sẻ. Con giáp này và nửa kia thường xuyên nảy sinh bất đồng trong quan điểm sống, đôi bên không chịu lắng nghe và đều cho rằng suy nghĩ của mình đúng, dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, 3 con giáp tình tiền nở hoa phơi phới, phú quý hơn người, giàu sang khỏi bàn, đổi đời từ hai bàn tay trắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, người tuổi Thân an tâm những chuyện cũ.   

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay vì công việc đang làm đạt hiệu quả cao.

Tình cảm: Tình cảm luôn có nhiều niềm hạnh phúc, nhưng bạn cảm thấy không an lòng khi nhiều người quay quanh. 

Tài lộc: Mức thu chi còn hạn chế, nên tiết kiệm. 

Sức khoẻ: Bác sĩ đưa yêu cầu nên biết lắng nghe.

Từ ngày mai 28/11 đến hết 30/11, 3 con giáp tình tiền nở hoa phơi phới, phú quý hơn người, giàu sang khỏi bàn, đổi đời từ hai bàn tay trắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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