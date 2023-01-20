Đúng giao thừa Tết nguyên đán, 3 con giáp thăng tiến 'như cá chép hóa rồng', tài lộc tăng vùn vụt, đầu năm chuyện vui xông nhà

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 20:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thăng tiến 'như cá chép hóa rồng', tài lộc tăng vùn vụt, đầu năm chuyện vui xông nhà vào đúng ngày giao thừa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ may mắn trong công việc cũng như tiền bạc đầu năm mới. Khai xuân là mở hũ vàng, lộc vào nhà ào ào, bạn nhận được khá nhiều tiền lộc sau khoảnh khắc giao thừa. Con đường kiếm tiền trong đầu năm nay cũng khá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt tốt thì sẽ thu được kết quả như mong muốn. Xuân đến với bạn thật dịu dàng và thoải mái, đón giao thừa bằng tâm thế sẵn sàng, cởi mở, thoải mái sẽ giúp bản mệnh đón lộc dễ dàng hơn, ai không có tang trong năm vừa rồi thì giao thừa năm nay có thể xông đất cho gia đình mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đạt bước tiến mới. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân có được hạnh phúc cho bản thân mình. Song song đó, các cặp đôi dần tính đến chuyện về chung một nhà trong thời gian sắp tới. 

Đúng giao thừa Tết nguyên đán, 3 con giáp thăng tiến 'như cá chép hóa rồng', tài lộc tăng vùn vụt, đầu năm chuyện vui xông nhà - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ may mắn trong công việc cũng như tiền bạc đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đầu năm có Tam Hội giúp tuổi Hợi may mắn trên con đường sự nghiệp. Ai buôn bán có thể tham khảo giờ đẹp nhờ người hợp tuổi để mở hàng trong hôm nay. Những người cầm tinh tuổi này là những người sống thực tế và tràn đầy tự tin, họ không sợ thất bại và làm việc chăm chỉ để tạo nên những điều kỳ diệu ở nơi làm việc.

Sau đêm giao thừa 2023, bạn sẽ phá vỡ gông cùm, thoát khỏi tình trạng khó khăn và dễ dàng kiếm được những khoản tiền mà người khác không làm được, họ làm việc chăm chỉ và được kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều tiền đầu năm mới. Là con giáp may mắn đầu năm 2023, vận khí của bản mệnh sẽ vượng nhất, cho đi càng nhiều, nhận lại càng nhiều, vận may của gia đạo tuổi này cũng được quý nhân phù trợ.

Đúng giao thừa Tết nguyên đán, 3 con giáp thăng tiến 'như cá chép hóa rồng', tài lộc tăng vùn vụt, đầu năm chuyện vui xông nhà - Ảnh 2
Đầu năm có Tam Hội giúp tuổi Hợi may mắn trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đầu năm đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ người tuổi Hợi. Tuổi này đón xuân trong trạng thái phấn khởi, vui vẻ nên lộc vào tay không hề ít. Bạn còn có tư duy nhạy bén, họ sẽ mở ra những bước đột phá tốt hơn vào năm 2023, sự nghiệp của họ sẽ từng bước thăng tiến, gặt hái nhiều thành tựu mỹ mãn. Năm mới này, không chỉ có Chính Tài (tiền tài có được từ công việc chính) vượng mà cả Thiên Tài (tiền tài có được từ những công việc phụ, làm thêm) cũng rất tốt, luôn sẽ có tài vận bất ngờ.

Đầu năm hãy đi chùa cầu may, xin lộc, phóng sinh để tạo cho mình và gia đình nhiều phước lành, bạn rất hợp vía Phật bà, hãy chăm chỉ đi chùa thành tâm cầu khấn, sống có tâm thì năm 2023 sẽ được phù hộ và bảo vệ.

Đúng giao thừa Tết nguyên đán, 3 con giáp thăng tiến 'như cá chép hóa rồng', tài lộc tăng vùn vụt, đầu năm chuyện vui xông nhà - Ảnh 3
Đầu năm đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ người tuổi Hợi Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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