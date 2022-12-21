Đúng đêm Giáng Sinh, 3 con giáp được Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, vận trình tỏa sáng, tiền tỷ bền vững trong tài khoản, lên đời đại gia, tương lai êm ấm

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất cực kỳ giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Họ là người có năng lực giao tiếp tự nhiên, có thể hòa đồng với mọi loại người. Nhờ đó, con giáp tuổi Tuất có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là một người dễ gần, sống tình cảm.

Người tuổi Tuất coi trọng bạn bè, luôn đặt bạn bè lên vị trí quan trọng. Họ luôn tin rằng có nhiều bạn sẽ có nhiều sự giúp đỡ, nhiều con đường dẫ đến thành công, bạn bè chính là của cải quý giá trong cuộc sống của người tuổi Tuất.

Vì vậy, những con giáp tuổi Tuất rất thích kết bạn. Họ có bạn bè ở khắp mọi nơi. Đúng đêm Giáng Sinh, chính mối quan hệ quảng giao, coi trọng bạn bè này giúp họ có được cơ hội gặp quý nhân, nhận sự nâng đỡ, chỉ bảo để phát triển nhanh trong sự nghiệp, thu nhập cũng tăng lên.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa có sự phát triển vượt trội trong công việc, được sếp tin tưởng, giao cho những trọng trách lớn. Mấy năm nay, đường thăng tiến của con giáp tuổi Ngọ có vấp phải gập ghềnh nhưng thời gian tới mọi mơ ước của họ sẽ được thực hiện, mọi việc đều suôn sẻ, trót lọt.

Đúng đêm Giáng Sinh, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài gửi lời chúc phúc, của cải từ muôn phương đổ về, phú quý cùng song hành. Do là "con cưng" của Thần Tài nên người tuổi Ngọ không ngừng gặt hái lộc lá, thu nhập tăng lên, "lên đời" đại gia.

Có thể nói, trong tương lai gần, người tuổi Ngọ có sự nghiệp và của cải hùng hậu, năng lực tăng mạnh, có thể khẳng định sự thành công nổi bật tại nơi làm việc. Trog tương lai, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ không cạn, thu nhập sung túc, giàu có cả đời.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách và lối sống khá xuề xòa, chân thành và ngay thẳng. Họ cũng dũng cảm và hào phóng và không thích xét nét, qua tâm đến những thứ nhỏ nhặt về người khác.

Con giáp tuổi Sửu có mối quan hệ cá nhân tốt nhưng lại không có gì đặc biệt. Bên ngoài, con giáp tuổi Sửu có vẻ là người giao tiếp tốt nhưng thực tế họ lại sống khá kín đáo, nội tâm, không giỏi thế hiện mình. Nhất là khi yêu, người tuổi Sửu không biết nói lời ngọt ngào, đôi khi có biểu hiện ngu ngơ, "chậm hiểu" nên đôi gây hiểu nhầm và buồn lòng cho người yêu.

Vì vậy mà thể nào người tuổi Sửu cũng sẽ bị mắng là "đàn gẩy tai Trâu". Thực tế đây là con giáp khó hiểu nhất trong số 12 con giáp. Nhiều người lo ngại cho EQ của con giáp này. Tuy nhiên, tính cách này cũng không cản trở họ nhận vận may vào đúng đêm Giáng Sinh. Họ gặp được bạn bè tốt, giúp đỡ trong công việc nên kinh doanh phát tài, sự nghiệp thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!