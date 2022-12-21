Đúng đêm Giáng Sinh, 3 con giáp được Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, vận trình tỏa sáng, tiền tỷ bền vững trong tài khoản, lên đời đại gia, tương lai êm ấm

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 22:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào đúng đêm Giáng Sinh nhé!

Đúng đêm Giáng Sinh, 3 con giáp được Thần Tài đưa lối, quý nhân dẫn đường, vận trình tỏa sáng, tiền tỷ bền vững trong tài khoản, lên đời đại gia, tương lai êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất cực kỳ giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Họ là người có năng lực giao tiếp tự nhiên, có thể hòa đồng với mọi loại người. Nhờ đó, con giáp tuổi Tuất có rất nhiều bạn bè và đặc biệt là một người dễ gần, sống tình cảm.

Người tuổi Tuất coi trọng bạn bè, luôn đặt bạn bè lên vị trí quan trọng. Họ luôn tin rằng có nhiều bạn sẽ có nhiều sự giúp đỡ, nhiều con đường dẫ đến thành công, bạn bè chính là của cải quý giá trong cuộc sống của người tuổi Tuất.

Vì vậy, những con giáp tuổi Tuất rất thích kết bạn. Họ có bạn bè ở khắp mọi nơi. Đúng đêm Giáng Sinh, chính mối quan hệ quảng giao, coi trọng bạn bè này giúp họ có được cơ hội gặp quý nhân, nhận sự nâng đỡ, chỉ bảo để phát triển nhanh trong sự nghiệp, thu nhập cũng tăng lên.

Tuổi Ngọ

 

Những người cầm tinh con Ngựa có sự phát triển vượt trội trong công việc, được sếp tin tưởng, giao cho những trọng trách lớn. Mấy năm nay, đường thăng tiến của con giáp tuổi Ngọ có vấp phải gập ghềnh nhưng thời gian tới mọi mơ ước của họ sẽ được thực hiện, mọi việc đều suôn sẻ, trót lọt.

Đúng đêm Giáng Sinh, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài gửi lời chúc phúc, của cải từ muôn phương đổ về, phú quý cùng song hành. Do là "con cưng" của Thần Tài nên người tuổi Ngọ không ngừng gặt hái lộc lá, thu nhập tăng lên, "lên đời" đại gia. 

Có thể nói, trong tương lai gần, người tuổi Ngọ có sự nghiệp và của cải hùng hậu, năng lực tăng mạnh, có thể khẳng định sự thành công nổi bật tại nơi làm việc. Trog tương lai, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ không cạn, thu nhập sung túc, giàu có cả đời.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách và lối sống khá xuề xòa, chân thành và ngay thẳng. Họ cũng dũng cảm và hào phóng và không thích xét nét, qua tâm đến những thứ nhỏ nhặt về người khác.

Con giáp tuổi Sửu có mối quan hệ cá nhân tốt nhưng lại không có gì đặc biệt. Bên ngoài, con giáp tuổi Sửu có vẻ là người giao tiếp tốt  nhưng thực tế họ lại sống khá kín đáo, nội tâm, không giỏi thế hiện mình. Nhất là khi yêu, người tuổi Sửu không biết nói lời ngọt ngào, đôi khi có biểu hiện ngu ngơ, "chậm hiểu" nên đôi gây hiểu nhầm và buồn lòng cho người yêu.

Vì vậy mà thể nào người tuổi Sửu cũng sẽ bị mắng là "đàn gẩy tai Trâu". Thực tế đây là con giáp khó hiểu nhất trong số 12 con giáp. Nhiều người lo ngại cho EQ của con giáp này. Tuy nhiên, tính cách này cũng không cản trở họ nhận vận may vào đúng đêm Giáng Sinh. Họ gặp được bạn bè tốt, giúp đỡ trong công việc nên kinh doanh phát tài, sự nghiệp thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp được Thần Tài nghênh đón, vận may mở cửa, số dư nhảy vọt, vạn sự như ý, cung hỷ phát tài, an khang thịnh vượng

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp được Thần Tài nghênh đón, vận may mở cửa, số dư nhảy vọt, vạn sự như ý, cung hỷ phát tài, an khang thịnh vượng

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào