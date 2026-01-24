Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 24/01/2026 12:34

3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được phù hộ, gặp thuận lợi trong công việc. Bạn cũng nên chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ sớm thu được kết quả xứng đáng. Những người làm công ăn lương có thể được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Những người làm kinh doanh buôn bán được nhiều khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng gặp nhiều may mắn. Người còn độc thân có thể làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Bản mệnh và nửa kia trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên nhau để "hâm nóng" tình cảm của cả hai. 

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể đón Thần Tài và thần May Mắn ghé thăm. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tuổi Ngọ cũng không ngần ngại giúp đỡ đồng nghiệp để công việc chung phát triển tốt hơn. Nhờ đó, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp chốn công sở.

Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì bản mệnh cũng đều gặp nhiều chuyện thuận lợi, sự nghiệp phát triển suôn sẻ. Từ đây, bản mệnh có thể tạo ra khoản tích góp lớn hơn cho tương lai. Nhờ sự thông minh, bản lĩnh của bản thân mà tuổi Ngọ có thể chớp lấy những cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống cũng trở nên sung túc, đủ đầy hơn.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ trong thời điểm tới. Tính cách nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao giúp tuổi này dễ dàng hoàn thành tốt công việc đề ra. Sự thân thiện được cho là yếu tố giúp bản mệnh có được môi trường làm việc thoải mái, như ý. Thu nhập không ngừng tăng đóng góp một khoản kha khá vào số tiền tích luỹ của bản mệnh.‏

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thăng hoa. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này với người ấy nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh. Người độc thân nhờ đào hoa vượng mà sớm tìm được ý trung nhân.‏

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Đời sống 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Đúng 16h chiều mai, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp MỆNH SỐ HƯNG VƯỢNG, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài chính khởi sắc, cuộc sống lên hương

Đúng 16h chiều mai, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp MỆNH SỐ HƯNG VƯỢNG, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài chính khởi sắc, cuộc sống lên hương

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 24/1/2026

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 24/1/2026