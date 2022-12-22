Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 11:17

Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), những người thuộc 3 con giáp này có thể không đặc biệt thông minh nhưng chỉ số may mắn rất cao, giàu phúc khí.

Tuổi Dậu

Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Dậu khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt.

Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn nổi tiếng là người thông minh, bản lĩnh, giỏi kiếm tiền và không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Trong cuộc sống, tuổi Dần không cho phép người khác coi thường mình nên bản mệnh luôn nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Với tính cách này cộng thêm có tài lãnh đạo nên tuổi Dần dễ dàng đạt được vị trí cao trên con đường sự nghiệp.

Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
 Do tính tình phóng khoáng, chịu chi nên tuổi Dần dễ chiếm được cảm tình từ đối tác, nhờ vậy mà họ sẽ kí kết được nhiều hợp đồng, tiền tài lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vậy, tuổi Dần lại vô cùng giản dị, không điệu đà, tuy lúc tiền trong ví cũng đầy ắp nhưng họ không thích phô trương. Do tính tình phóng khoáng, chịu chi nên tuổi Dần dễ chiếm được cảm tình từ đối tác, nhờ vậy mà họ sẽ kí kết được nhiều hợp đồng, tiền tài lên như diều gặp gió.

Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), con giáp này sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá.

Tuổi Tý

Trời sinh những người cầm tinh con giáp tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, sống độc lập và không ngừng sáng tạo, biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và thường gặt hái được nhiều thành công nhờ sự quyết đoán tuyệt vời của mình.

Đúng 9h sáng mai (23/12/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Cuộc sống tuổi Tý có nhiều sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên họ vẫn chưa thể tìm được sự đột phá mà sự cải thiện dần dần sẽ làm tiền đề giúp tuổi Tý thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 9h sáng mai (23/12/2022), cuộc sống tuổi Tý có nhiều sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên họ vẫn chưa thể tìm được sự đột phá mà sự cải thiện dần dần sẽ làm tiền đề giúp tuổi Tý thăng hoa vào những năm sau.

Cụ thể, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ lộc, cuộc sống trong thời gian tới sẽ rất đáng mong chờ khi có nhiều cơ hội tốt xuất hiện, giúp tuổi Tý đổi đời. Tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, tài vận dồi dào, nếu từ giờ đến cuối năm mọi thứ suôn sẻ thì tuổi Tý sẽ công thành danh toại, sự nghiệp vững ổn chưa đủ mà còn phải giàu có mỹ mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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