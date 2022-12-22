Bước sang ngày mới (23/12/2022), 3 con giáp may mắn được Thần Tài che chở, tiền trải đầy nhà, vàng nhiều chật két, trở thành đại gia bạc tỷ trong nháy mắt

Ngày mai (23/12/2022), 3 con giáp cận kề phú quý, sự nghiệp thăng tiến, ăn lộc trời gặp hung hóa cát.
- Liên tục từ ngày 23/12 đến 25/12, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước
- Vào thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp được trời cao ban thưởng, công danh sự nghiệp phất lên phơi phới, cơ hội được thăng chức tăng lương nằm trong tầm tay
Tuổi Sửu
Tử vi dự báo rằng, kể từ ngày mai (23/12), người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.
Giai đoạn tới chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, ngày 23/12/2022, người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào.
Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.
Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão làm gì cũng cố gắng hết mình. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều mang thái độ tích cực như vậy. Thậm chí, con giáp này sẵn sàng chịu thiệt để vì người khác.
Theo tử vi, ngày mai (23/12/2022), người tuổi Mão không bao giờ thiếu may mắn. Họ tuy không quá thông minh nhưng rất chăm chỉ và tốt bụng, ông trời sẽ phù hộ cho những người như vậy. Tương lai của họ tươi sáng và đầy hứa hẹn. Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung, người tuổi Mão sẽ có cuộc sống sung túc và an yên.
Về mặt tình duyên, người tuổi này nếu đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.