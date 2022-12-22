Liên tục từ ngày 23/12 đến 25/12, 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, sự nghiệp bước sang trang mới, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Từ ngày 23/12 đến ngày 24/12, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Thần Tài cũng dành khá nhiều sự ưu ái cho những nỗ lực không mệt mỏi của người tuổi Sửu.

Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao. Trong khi đó với một số người có gia đình cũng có tin vui mang thai, sinh con.

Những người tuổi này sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Ba ngày cuối tuần này (23, 24, 25/12) những người tuổi này sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của họ sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Sửu sẽ tự tin hơn. Mệnh chủ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang năng lượng tích cực và là người có chính kiến. Con giáp này đưa ra lựa chọn của riêng mình, luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Mặc dù đôi lúc, con giáp này cũng tỏ ra bốc đồng.

Thông qua nhiều lần tìm tòi và thực hành, con giáp này từ từ tìm ra cách giải quyết cho vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngay cả khi thất bại, họ cũng không thay đổi định hướng, mục tiêu. Khi cuộc sống rất khó khăn, họ sẽ không từ bỏ hy vọng. Thông qua nhiều lần tìm tòi và thực hành, con giáp này từ từ tìm ra cách giải quyết cho vấn đề. Họ tìm ra bước ngoặt và thắp lên hy vọng mới.

Trong công việc, con giáp này tỏ ra quyết đoán. Họ có thể thành công trong tương lai nhờ những nỗ lực của bản thân. Trong 3 ngày tới, con giáp này có sự nghiệp vượng phát, tài vận khởi sắc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, có cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, thu về về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.