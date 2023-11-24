Đúng 9h ngày 24/11, cây tơ hồng trổ bông: 3 con giáp vượng quý nhân, tình duyên thăng hoa, cuộc sống sung túc, hạnh phúc ngập tràn, làm gì cũng có người giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 01:33

Theo tử vi, ngày mới 24/11 là thời điểm để 3 con giáp sau buôn may bán đắt, làm ăn suôn sẻ, đổi đời giàu có, nhanh chóng cập bến giàu sang.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cố gắng rất nhiều vì người bạn yêu.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay có thể công việc không suôn sẻ, nhưng luôn có người hỗ trợ bạn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ yêu chiều người yêu, luôn cố gắng vì người yêu.   

Tài lộc: Thời gian cho bạn cơ hội sửa sai, không để tài lộc rơi rớt.

Sức khoẻ: Chú ý thời gian, ăn uống đúng giờ. 

Đúng 9h ngày 24/11, cây tơ hồng trổ bông: 3 con giáp vượng quý nhân, tình duyên thăng hoa, cuộc sống sung túc, hạnh phúc ngập tràn, làm gì cũng có người giúp đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần là những người lạc quan, nhiệt tình và thích phiêu lưu. Họ theo đuổi sự tự do, mới mẻ và thích khám phá thế giới.

Ngày mới 24/11 là "thời điểm lý tưởng" để người tuổi Dần đạt được những bước sự đột phá và phát triển mới. Con giáp này có thể nhận được tin vui bất ngờ hoặc gặp được một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Điều này sẽ mang lại những thay đổi tích cực và cơ hội trong cuộc sống của họ.

Đây là lúc người tuổi Dần nên dũng cảm bước về tương lai, chấp nhận rủi ro và thử những điều mới. Trong giai đoạn này, tuổi Dần phải tích cực nắm bắt mọi cơ hội và duy trì thái độ lạc quan, tích cực. Không những vậy, họ còn cần tin tưởng vào khả năng của bản thân để mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Đúng 9h ngày 24/11, cây tơ hồng trổ bông: 3 con giáp vượng quý nhân, tình duyên thăng hoa, cuộc sống sung túc, hạnh phúc ngập tràn, làm gì cũng có người giúp đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, thứ Sáu ngày 24/11/2023 hôm nay, tuổi Ngọ sẽ nhận được sự giúp đỡ và có thêm nhiều cơ hội giá trị. Hãy tự tin vào mình và nắm lấy những cơ hội đó một cách nhanh chóng. Việc thăng chức và tăng lương có thể nằm ngay trong tầm tay của bản mệnh.

Về mặt tình cảm, tuổi Ngọ có thể xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã giao một cách hài hòa. Có khả năng bản mệnh sẽ tình cờ gặp hoặc được giới thiệu cho những đối tác triển vọng.

Với những người đã kết hôn, mối quan hệ với nửa kia ngày càng trở nên vững chắc hơn. Dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, hai người đều có thể trò chuyện một cách nghiêm túc và trung thực, giúp giải quyết hiểu lầm nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Đúng 9h ngày 24/11, cây tơ hồng trổ bông: 3 con giáp vượng quý nhân, tình duyên thăng hoa, cuộc sống sung túc, hạnh phúc ngập tràn, làm gì cũng có người giúp đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận may ngập lối, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà, cuộc đời sang trang sung sướng

Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận may ngập lối, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà, cuộc đời sang trang sung sướng

Liên tiếp 5 ngày tới (24, 25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp sau có căn kim tiền, gặp dữ hóa lành, may mắn phúc đức ngập nhà, đi đến đâu cũng đều được quý nhân giúp đỡ.

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