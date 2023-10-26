Đúng 6h30 sáng nay, thứ Năm (26/10/2023): 3 con giáp vượng phát tiền tài, ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 26/10/2023 hôm nay, tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vấn, tuyển chọn trong ngày này, bản mệnh rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không mấy yên bình. Con giáp này thường cho rằng mình ở vị trí cao hơn nên thích ra lệnh cho nửa kia. Tuy nhiên, cách hành xử vô lý của bản mệnh đang khiến đối phương thất vọng.

Người có công việc ổn định nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con giáp này đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Mùi rất giàu cảm xúc, yêu thương gia đình và rất giỏi chăm sóc người khác. Họ làm việc chăm chỉ và chú ý đến sự ổn định, an toàn.

Đúng 26/10, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng hoa khi con giáp này được giao những vị trí quan trọng hoặc cơ hội dự án lớn. Đây là dịp để họ thể hiện năng lực và giá trị của bản thân. Đồng thời, những người tuổi Mùi cũng sẽ được hưởng lợi về mặt may mắn tài chính. Họ có thể nhận được thêm tiền thưởng hoặc được ký được hợp đồng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất rất giỏi học hỏi, lĩnh hội nhiều sách vở.

Công việc: Người tuổi Tuất khá khó chịu với cách làm việc của nhiều người, nhưng không thể giải bày ra được.

Tình cảm: Bạn giỏi nói lời hay ý đẹp, nhưng tình cảm chân thành nhận được thì lại có chút khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nên học cách tiết kiệm và kiểm tra lại cách chi tiêu sinh hoạt.

Sức khoẻ: Ăn nhiều rau quả, trái cây tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.