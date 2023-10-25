Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10): 3 con giáp gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông, tiền tiêu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 15:05

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10), 3 con giáp sau có thể coi là người rất may mắn, được nhiều quý nhân hỗ trợ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất 

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10), tín hiệu tươi sáng cho thấy một chiến dịch kinh doanh cũ có thể được tái khởi động. Với kinh nghiệm và tầm nhìn mới, lần trở lại này tuổi Tuất sẽ đánh dấu một sự thành công lớn trong sự nghiệp của mình.

Hôm nay con giáp này thể hiện khả năng lắng nghe của mình và rất biết nhún nhường trong việc giao tiếp với mọi người. Bản mệnh muốn được lùi lại để đánh giá tình hình một cách sáng suốt hơn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10): 3 con giáp gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi cho biết trong số các con giáp thì những người tuổi Sửu chính là con giáp sống nhân hậu và khá khiêm tốn trong cách cư xử của họ. Trong cuộc sống dù làm bất cức việc gì thì tuổi Sửu cũng rất hiền lành chăm chỉ lại khá là tình nghĩa luôn biết sống vì những người xung quanh.

Đặc biệt, với những người giỏi giao tiếp, có tài đối nhân xử thế. Người tuổi Sửu cũng là những người biết nhẫn nhịn, không tính toán, để ý quá nhiều. Chính vì vậy, những người tuổi Sửu luôn là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trọng cuộc sống.

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10), những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc cuộc sống cực kỳ giàu sang viên mãn. Vì vậy, những người tuổi Sửu có thể coi là người rất may mắn, cả đời có nhiều quý nhân, được việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10): 3 con giáp gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10), người tuổi Thân hôm nay từ bỏ công việc mơ ước, nghe theo sắp đặt gia đình. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân luôn chú ý cách cư xử, làm việc thận trọng, bạn từ bỏ công việc bản thân mơ ước.

Tình cảm: Tình cảm suôn sẻ, tạo ra nhiều bữa tiệc hẹn hò lãng mạn khi ở cạnh nhau. 

Tài lộc: Bạn cố gắng dành dụm tiền bạc để có thể phục vụ công việc mơ ước.   

Sức khoẻ: Bản thân đang làm việc với nhiều năng lượng.

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/10): 3 con giáp gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 16h30 chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp may mắn liên tục, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu có hơn người

Sau 16h30 chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp may mắn liên tục, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu có hơn người

Đúng vào thời gian này, 3 con giáp sau luôn nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra, có nhiều cơ hội làm ăn sinh lời.

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