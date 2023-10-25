Sau 16h30 chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp may mắn liên tục, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 13:33

Đúng vào thời gian này, 3 con giáp sau luôn nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra, có nhiều cơ hội làm ăn sinh lời.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 25/10/2023, tuổi Tỵ có cơ hội cải thiện thu nhập bằng công việc làm thêm. Nhiều người còn phát huy được năng lực trong lĩnh vực mới và bắt đầu hái ra tiền dù việc này không nằm trong kế hoạch.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân cũng có cơ hội để tìm được một nửa kia phù hợp. Điều quan trọng nhất là bản mệnh nên đổi sang hướng tiếp cận một cách tự nhiên hơn thay vì cố gắng tạo nên các buổi hẹn hò lãng mạn của mình.

Ngày mới còn mang tới tin vui về khía cạnh sức khỏe cho tuổi Tỵ. Con giáp này cảm thấy hài lòng khi sự quyết tâm của mình đã bắt đầu có kết quả, bản mệnh cảm thấy tin tưởng vào phương pháp bản thân đang theo đuổi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Sau 16h30 chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp may mắn liên tục, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý linh hoạt và khá thông minh. Bản mệnh thích học hỏi, thích thử nghiệm những ý tưởng mới. Với tính cách như vậy con giáp này thường trở thành những người đa tài và sáng tạo.

Con giáp tuổi Tý có niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của bản thân và có tính quyết tâm cao. Bản mệnh cho dù có gặp phải khó khăn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Người tuổi Tý yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu sáng tạo. Bản mệnh tỏ ra nổi bật trong việc sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc hoặc trong việc tạo ra các sản phẩm thủ công.

Ở bản mệnh toát lên phong thái vương giả, số phận giầu sang. Người tuổi Tý mạnh dạn hơn trong việc làm và dám là người đi tiên phong. Cho dù người khác không dám làm nhưng bản mệnh dám đi trước người khác và chấp nhận rủi ro.

Đúng 25/10, người tuổi Tý có tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng tăng cao. Bản mệnh sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn và nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Với sự nghiêm túc và tập trung cao độ trong công việc bản mệnh sẽ dễ dàng đi tới thành công.

Sau 16h30 chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp may mắn liên tục, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Bạn là con giáp có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Trong ngày này mà có thời gian thì bạn còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh nên Thân cũng có đường tiền bạc ổn áp không thua kém ai. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt. Bạn làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ.  

Sau 16h30 chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp may mắn liên tục, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (25/10/2023): 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, nhận tiền tỷ cuối ngày, giàu lên trông thấy

Theo tử vi cuối ngày 25/10, 3 con giáp sau được dự báo có nguồn tài chính dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng đều tăng.

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