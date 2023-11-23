Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 24/11/2023: 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, lắm phúc nhiều lộc, công việc thăng tiến, tiền tài như ý

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bất trắc trong công việc hiện tại.

Tình cảm: Tình cảm bạn không thích bị ảnh hưởng từ quá nhiều người, luôn chủ động trong chính mối quan hệ của mình.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc biết cách đổi mới, nhưng gặp nhiều cản trở.

Tài lộc: Mức thu chi tăng cao, nên kiểm tra kĩ lưỡng.

Sức khoẻ: Luôn chăm sóc cơ thể thơm, ăn những món ngon chứa nhiều vitamin C.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong tháng 11/2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Những người tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong thời gian trước, trong ngày mới 24/11, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 24/11/2023, đem tới những tác động tích cực cho sự nghiệp của tuổi Thìn. Con giáp này thường nhanh chóng nhìn nhận được các cơ hội để nắm bắt nhanh hơn hẳn mọi người.

Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội được người giàu kinh nghiệm hơn dìu dắt và truyền thụ kiến thức. Hãy khiêm tốn học hỏi, bản mệnh sẽ biết thêm được những điều đáng quý không có ở bất cứ sách vở nào.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc trừ việc liên quan đến động thổ. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc và thực hiện cho phù hợp để có thể gặp được nhiều may mắn, khiến mọi việc diễn ra thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.