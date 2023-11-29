Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 30/11, 3 con giáp đại vượng đại phát, tài lộc chạm đỉnh, gặp thời cực hiếm, phú quý suốt đời

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 18:05

Đúng 6h ngày 30/11, 3 con giáp sau có cao nhân dẫn đường chỉ lối, đỏ cả tình lẫn tiền, giàu lên chóng mặt.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, không bao giờ khiến người khác phải lo lắng do đó con giáp này luôn được tín nhiệm trong mọi việc.

Đúng 30/11/2023, do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Sửu không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài. Chính vì thế mà tiền bạc không phai là vấn đề mà con giáp này phải đau đầu trong thời gian dài.

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 30/11, 3 con giáp đại vượng đại phát, tài lộc chạm đỉnh, gặp thời cực hiếm, phú quý suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023, tuổi Mùi độc thân chủ động hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Con giáp này cho rằng với tính cách thú vị và độc đáo của mình, người khác chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Người đã lập gia đình biết hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bản mệnh cũng không quên hỏi ý kiến của người ấy. Mối quan hệ giữa hai người khiến ai cũng thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Đông Nam và Tài thần ở hướng Tây Bắc.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 30/11, 3 con giáp đại vượng đại phát, tài lộc chạm đỉnh, gặp thời cực hiếm, phú quý suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuẩn bị chu đáo cho từng công việc.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn luôn có cách làm việc cẩn thận, chu đáo chuẩn bị mọi việc. 

Tình cảm: Tình yêu bạn đang có sự mệt mỏi khi không thể chia sẻ cùng với nhau.    

Tài lộc: Hi vọng mức chi tiêu được cải thiện, bạn mua sắm khá nhiều.    

Sức khoẻ: Thời tiết thay đổi, thường ho dai dẳng.  

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 30/11, 3 con giáp đại vượng đại phát, tài lộc chạm đỉnh, gặp thời cực hiếm, phú quý suốt đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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