Đúng 6h sáng 20/4: Long Môn khai mở, 3 con giáp thoát khỏi vận hạn, từ nay TÀI LỘC dồi dào, công thành danh toại, sự nghiệp chạm ĐỈNH

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 07:18

Đồng hồ điểm đúng 6h sáng mai, những con giáp này hãy mở cửa đón ánh nắng tài lộc, vận trình từ nay cũng sẵn sàng tăng tốc đi lên.

Tuổi Thìn

Đúng 6h sáng 20/4, một sự nghiệp hứa hẹn thăng tiến. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp sẽ rất thân mật. Điều này sẽ giúp bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sẽ được khen thưởng xứng đáng về tiền bạc và trách nhiệm.

Đúng 6h sáng 20/4: Long Môn khai mở, 3 con giáp thoát khỏi vận hạn, từ nay TÀI LỘC dồi dào, công thành danh toại, sự nghiệp chạm ĐỈNH - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Triển vọng tài chính ít đáng khích lệ hơn. Rồng nên tránh đầu tư tiền vào các khoản đầu tư mới.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Người độc thân gặp may mắn trong tình yêu nếu họ nghiêm túc hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ thường nhanh nhẹn, cởi mở, đề cao tình cảm và lẽ phải. Hơn nữa, họ còn là người kiên trì, nỗ lực vươn lên, không vì khó khăn mà nản lòng, chùn bước.

Từ 6h sáng mai 20/4, con giáp tuổi Ngọ có thể gặp phải một số khó khăn nhưng họ không ngừng cố gắng, phát huy năng lực của bản thân. Cũng bởi thế mà con giáp này được cấp trên đánh giá cao, phân công làm việc ở vị trí phù hợp với năng lực.

Đúng 6h sáng 20/4: Long Môn khai mở, 3 con giáp thoát khỏi vận hạn, từ nay TÀI LỘC dồi dào, công thành danh toại, sự nghiệp chạm ĐỈNH - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, hàng hóa không bị tồn đọng như trước.

Người còn đang nợ nần cũng sớm trả hết nợ. Người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, cẩn thận thì sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ 6h ngày 20/4, người tuổi Hợi có vận trình sự nghiệp khá tốt. Trong công việc, con giáp này được đánh giá là một người rất chăm chỉ, làm việc gì cũng có nguyên tắc nên nhận được nhiều sự khen ngợi và công nhận từ mọi người.

Đúng 6h sáng 20/4: Long Môn khai mở, 3 con giáp thoát khỏi vận hạn, từ nay TÀI LỘC dồi dào, công thành danh toại, sự nghiệp chạm ĐỈNH - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc dư dả, tăng cao. Đây là thời điểm tuyệt vời để tuổi Hợi nắm bắt những cơ hội mới và mang về nhiều lợi nhuận cho bạn. Bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, thể hiện tài năng kiếm tiền để thu được những thành quả tốt đẹp cho tình hình tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình duyên vượng sắc. Ngay cả những tuổi Hợi độc thân cũng nhanh chóng tìm được đối tượng phù hợp để hẹn hò. Các cặp đôi yêu nhau tình cảm ngập tràn hạnh phúc, cả hai bạn đều sẵn sàng gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên để chịu đựng và thấu hiểu áp lực mà đối phương phải gánh chịu.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi tháng 5/2023: "Qua ngày giông bão", 3 con giáp được THẦN TÀI ghi danh, sự nghiệp trở mình, PHÚC KHÍ bủa vây, làm đâu trúng đó, tiền nhiều đếm không xuể

Tử vi tháng 5/2023: "Qua ngày giông bão", 3 con giáp được THẦN TÀI ghi danh, sự nghiệp trở mình, PHÚC KHÍ bủa vây, làm đâu trúng đó, tiền nhiều đếm không xuể

Kết thúc tháng 4, những con giáp này chuẩn bị đón một tháng mới đầy cơ hội và may mắn, tiền tài cứ thế ào ào vào túi, vượng khí cao vút, vạn sự tất thành.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi may mắn tử vi ngày 20/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui