Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 14:29

Tử vi ngày mai 29/12, dự đoán 3 con giáp này có quý nhân phù trợ, tiền tài hay tình duyên đều không cần lo lắng. 'Nằm im cũng được hưởng phước, phước lộc đầy nhà.

Tuổi Thìn

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang vận “Tài Tinh Sinh, Phúc Lộc Vượng” nên thường được quý nhân phù trợ trong công việc và có được những cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tử vi ngày mai 29/12, do trực giảm nhạy cảm trời phú với việc kinh doanh nên người tuổi Thìn sẽ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, cầu tài được tài, tài sinh tài phát, người tuổi Thìn lúc này như “hổ mọc thêm cánh”với nền tảng tài chính vững mạnh.

Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, cầu tài được tài, tài sinh tài phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, hôm nay, người tuổi Ngọ bắt đầu từ ngày mai tài vận sẽ thuận lợi hanh thông, bước sang một trang mới. Trong công việc, con giáp này hoạt động trong lĩnh vực gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện.

Tử vi ngày mai 29/12, thu nhập của người tuổi Ngọ cũng gia tăng so với thời gian trước. Con giáp này hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian sung túc không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Với những người còn độc thân, thời gian tới đây là lúc bản mệnh có thể gặp được nửa kia của mình và bắt đầu một mối quan hệ.

Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Con giáp này hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian sung túc không phải lo nghĩ gì về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết trong ngày mai (29/12), người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Sửu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người - Ảnh minh họa: Internet

 

Đồng thời, khi bước sang "thời điểm vàng" này, Sửu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Trong thời gian này những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà trên con đường tình duyên còn hết sức đào hoa. Những người tuổi Sửu nếu như con độc thân chưa có nơi có chốn thì sẽ tìm được chân ái của đời mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 29/12/2022, Tài Thần điểm danh, Cát Tinh chào mừng, 3 con giáp phất lên sau một đêm, bình minh sáng rọi tài vận, chim hót vui mừng báo hỷ, tiền bạc, tình yêu trọn vẹn muôn đường

Kể từ ngày 29/12/2022, Tài Thần điểm danh, Cát Tinh chào mừng, 3 con giáp phất lên sau một đêm, bình minh sáng rọi tài vận, chim hót vui mừng báo hỷ, tiền bạc, tình yêu trọn vẹn muôn đường

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết 3 con giáp nào may mắn tiền bạc xài không hết, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn vào ngày mai nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 37 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân