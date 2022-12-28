Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, 1 bước lên mây, chỉ cần 'nằm im' hưởng lộc trời ban, hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang vận “Tài Tinh Sinh, Phúc Lộc Vượng” nên thường được quý nhân phù trợ trong công việc và có được những cơ hội thăng tiến trong công việc.

Theo tử vi, hôm nay, người tuổi Ngọ bắt đầu từ ngày mai tài vận sẽ thuận lợi hanh thông, bước sang một trang mới. Trong công việc, con giáp này hoạt động trong lĩnh vực gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện.

Tử vi ngày mai 29/12, do trực giảm nhạy cảm trời phú với việc kinh doanh nên người tuổi Thìn sẽ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, cầu tài được tài, tài sinh tài phát, người tuổi Thìn lúc này như “hổ mọc thêm cánh”với nền tảng tài chính vững mạnh.

Tử vi ngày mai 29/12, thu nhập của người tuổi Ngọ cũng gia tăng so với thời gian trước. Con giáp này hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian sung túc không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Với những người còn độc thân, thời gian tới đây là lúc bản mệnh có thể gặp được nửa kia của mình và bắt đầu một mối quan hệ.

Con giáp này hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian sung túc không phải lo nghĩ gì về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết trong ngày mai (29/12), người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Sửu đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc.

Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, khi bước sang "thời điểm vàng" này, Sửu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Sửu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Trong thời gian này những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh tài lộc, mà trên con đường tình duyên còn hết sức đào hoa. Những người tuổi Sửu nếu như con độc thân chưa có nơi có chốn thì sẽ tìm được chân ái của đời mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.