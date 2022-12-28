Đúng 0h ngày 29/12/2022, sao mộc đức hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 10:25

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp sau sẽ có khả năng phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp trong ngày này. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình và cũng không muốn hợp tác hay chia sẻ với người khác. Bạn có xu hướng tự tách mình ra khỏi mọi người. Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình, khiến người khác cảm thấy dè chừng khi tiếp xúc. Đừng vô tình biến cuộc sống của mình trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy.

Thiên Quan xuất hiện là lúc tuổi Thìn nên quên việc đưa ra quyết định đúng 0h ngày 29/12/2022. Cần dành thời gian để cân nhắc và xem xét giữa các phương án khác nhau, trước khi biết mình nên chọn lựa thế nào cho phù hợp nhất nhé.

Đúng 0h ngày 29/12/2022, sao mộc đức hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 1
Cần dành thời gian để cân nhắc và xem xét giữa các phương án khác nhau, trước khi biết mình nên chọn lựa thế nào cho phù hợp nhất nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mai, người tuổi Tỵ sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn cảm thấy tự tin mỗi khi bắt tay vào công việc, bởi dù có gặp khó khăn đi nữa thì xung quanh bạn luôn không thiếu người giúp đỡ. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Đây là thời điểm thích hợp để hai người cùng lập những kế hoạch xa xôi và cố gắng để cùng thực hiện nó.

Đúng 0h ngày 29/12/2022, sao mộc đức hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 2
Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 0h ngày 29/12/2022, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.

Trên phương diện tài lộc, bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế.

Tuổi Thìn

Con giáp tiếp theo may mắn vào ngày mai gọi tên người tuổi Thìn. Nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.

Đúng 0h ngày 29/12/2022, sao mộc đức hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 3
Bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 0h ngày 29/12/2022, trên phương diện tài lộc, bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, dù thành công đến mức nào cũng đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên khi nào mới tới với những người tuổi Thìn, sẽ có câu trả lời, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Với người đã lập gia đình, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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