Đúng 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30, 31/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, tiền bạc đổ về liên tục, đường thăng quan tiến chức xán lạn

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 04:36

Trong 3 ngày cuối tháng 12, có 3 con giáp dễ gặt hái nhiều may mắn, giàu có hơn người.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ hiền lành luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Trước đó, người tuổi Sửu dính hung tinh nên cuộc sống có nhiều khó khăn đưa tới. Tuy nhiên, trong 3 ngày cuối tháng 12 thì con đường tài lộc của người tuổi Sửu đã khởi sắc rực rỡ.

Vận trình càng thêm phần xán lạn. Đặc biệt tử vi trong 3 ngày này người tuổi Sửu chính là con giáp nhận được bổng lộc bề trên ban thưởng nên đường công danh, tiền bạc lên vun vút khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Trong 3 ngày cuối tháng 12, người tuổi Sửu không chỉ may mắn về đường công danh, tài lộc mà còn rất may mắn về đường tình duyên. Với người còn độc thân thì đây là cơ hội cho bạn tìm thấy tình duyên đích thực của đời mình. Với người đã có nơi có chỗ thì đôi bên càng thêm gắn bó hạnh phúc.

Đúng 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30, 31/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, tiền bạc đổ về liên tục, đường thăng quan tiến chức xán lạn - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tháng 12 thì con đường tài lộc của người tuổi Sửu đã khởi sắc rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chúc mừng tuổi Mão có 3 ngày cuối tháng 12 thuận lợi, phát triển rực rỡ trên phương diện công việc, thi cử, đặc biệt với những ai thi cử trong ngày này lại càng dễ đạt được kết quả như ý muốn nhờ được sự trợ giúp tận tình từ phía Tam Hợp. 

Với những người đang kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày buôn may bán đắt, mọi mặt hàng tưởng như tồn kho khó bán thì trong những ngày này bạn hoàn toàn "giải phóng" sạch sẽ. Cộng thêm tài ăn nói khéo léo, giỏi tổ chức cạnh tranh mà được khách hàng hết mực tin yêu. 

Nguyên nhân chính do sự nắm bắt đầu tư, không vì gặp may mà ngạo nghễ, chủ quan ngược lại càng đứng trên đỉnh cao của sự phát triển thì Mão lại càng tỉ mỉ, chăm chút hơn bao giờ hết. 

Đúng 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30, 31/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, tiền bạc đổ về liên tục, đường thăng quan tiến chức xán lạn - Ảnh 2
Chúc mừng tuổi Mão có 3 ngày cuối tháng 12 thuận lợi, phát triển rực rỡ trên nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn sinh ra đã mạnh mẽ, Mùi không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với thử thách. Họ có lý trí nên không bị tình cảm lấn át. Mùi cũng là người nhiệt tình, sống hòa đồng. Họ luôn nỗ lực để tìm cho mình con đường đi phù hợp nhất.

Tử vi trong 3 ngày cuối tháng 12 cho thấy lúc này Mùi được hưởng những thành quả do mình tạo nên. Mùi gặp nhiều may mắn, áp lực công việc giảm, có cơ hội thăng tiến và tài khoản tiết kiệm hứa hẹn tăng lên nhanh chóng.

Đúng 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30, 31/12), 3 con giáp tăng tiến tài lộc, tiền bạc đổ về liên tục, đường thăng quan tiến chức xán lạn - Ảnh 3
Tử vi trong 3 ngày cuối tháng 12 cho thấy lúc này Mùi được hưởng những thành quả do mình tạo nên. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

2 ngày liên tiếp (27/12, 28/12), 3 con giáp có quý nhân kề bên dẫn lối, công việc thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, trúng lớn bất ngờ

2 ngày liên tiếp (27/12, 28/12), 3 con giáp có quý nhân kề bên dẫn lối, công việc thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, trúng lớn bất ngờ

Trong 2 ngày liên tiếp (27/12, 28/12), 3 con giáp này đón nhận tài lộc, sự nghiệp không ngừng thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 12 tử vi cuối năm 2022 tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 37 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân