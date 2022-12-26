Nếu bản mệnh có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này, bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào trong túi.

Chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp phát tài trong thứ Ba (27/12). Bởi vận trình tài lộc khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều gặt hái được thành quả như ý muốn.

Thứ Ba (27/12), người tuổi Hợi nhận được điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên, cơ hội thăng chức, tăng lương không còn xa nữa.

Nhờ không ngừng nỗ lực, con đường đến mục tiêu ngày một rút ngắn. Cấp trên chắc hẳn rất trân trọng một nhân viên như bạn và sẽ trao cơ hội để bạn phát triển ngày một nhanh chóng hơn.

Tài lộc của người làm kinh tế nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Thứ Ba (27/12), người tuổi Hợi nhận được điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Thứ Ba (ngày 27/12), Mùi có cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh. Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất nên tiến hành thời gian này. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Thứ Ba (ngày 27/12), Mùi có cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

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