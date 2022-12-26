Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, đầu năm đại thắng đại lợi, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 14:47

Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp sau đến thời kỳ chuyển vận, tiền tài của cải ùa vào nhà như thác, hứa hẹn 1 năm sung túc, đại thắng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn Tết Dương lịch 2023 nhờ được Tam Hội nâng đỡ, giữ được tinh thần làm việc nhiệt huyết, cháy hết mình với đam mê, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi được cấp trên giao phó. 

Bước sang năm mới, ngay trong ngày đầu tiên tâm trạng của Tý khá vui vẻ, phấn khởi mà đón nhận nguồn năng lượng tích cực. Cộng thêm bản tính năng động, thông minh và hóm hỉnh, hoạt bát, có tài hùng biện, tràn đầy sức sống và rất thu hút những người xung quanh. 

Mùng Một sớm mai, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp mở ra con đường phát triển cực kì hưng thịnh, tăng tốc bứt phá tài lộc đến cuối năm. Cộng thêm được quý nhân dẫn đường mở lối, những chú chuột làm việc gì cũng nhẹ nhàng, không cần phải quá lo lắng mà hiệu quả công việc rõ rệt, tiền vào như thác đổ. 

Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, đầu năm đại thắng đại lợi, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Bước sang năm mới, ngay trong ngày đầu tiên tâm trạng của Tý khá vui vẻ, phấn khởi mà đón nhận nguồn năng lượng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi khoa học cho biết, Tết Dương lịch 2023 sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Mùi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Theo đó, trong thời gian này, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến Mùi có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Tuổi này cứ lặng thầm, nhưng sôi sục cố gắng từng ngày. Vì vậy không có gì lạ khi sắp tới, sẽ gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt.

Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, đầu năm đại thắng đại lợi, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Trong Tết Dương lịch, những chú Dê được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các mối nhân duyên hài hòa giúp tuổi Dậu xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. 

Tết Dương lịch 2023, vận trình sự nghiệp của người làm công ăn lương vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, bạn chắc chắn sẽ khiến cấp trên ấn tượng sâu sắc, từ đó cân nhắc thưởng nóng hoặc tạo cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương.

Đường tài lộc của người làm kinh doanh, đầu tư cũng vô cùng khởi sắc. Công việc suôn sẻ, tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Khi có trong tay túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Tết Dương lịch 2023, 3 con giáp được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, đầu năm đại thắng đại lợi, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Tết Dương lịch 2023, vận trình sự nghiệp của người làm công ăn lương vẫn đang trên đà tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trước ngày 1/1/2023, 3 con giáp hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, được tăng lương tăng thưởng, của cải đổ về chật nhà, đón năm mới vẹn đầy, sung túc

Trước ngày 1/1/2023, 3 con giáp hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, được tăng lương tăng thưởng, của cải đổ về chật nhà, đón năm mới vẹn đầy, sung túc

Trước ngày 1/1/2023, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều thành công, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

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