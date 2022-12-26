Tử vi tháng 1/2023: 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp vươn xa, đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 04:42

Tử vi dự báo rằng cát vận đến trong tháng 1/2023 giúp những con giáp này phát triển tốt, sự nghiệp cũng như cuộc sống thăng hoa hơn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không chỉ tốt với bản thân mình mà còn luôn đối xử tử tế với những người xung quanh. Con giáp này là người sống tình cảm và rất chân thành. Họ đặc biệt tốt với người thân.

Trong tháng 1/2023, tuổi Ngọ có vận số vô cùng may mắn. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội làm giàu và phất lên nhanh chóng. Nhờ sự tốt bụng và chân thành của mình, tuổi Ngọ luôn được yêu quý và nhận về nhiều phúc báo.

Khi cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền, tuổi Ngọ sẽ dành thời gian để giúp đỡ người thân và bạn bè xung quanh mình để ai cũng có cuộc sống thoải mái, dư dả.

Tử vi tháng 1/2023: 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp vươn xa, đón Tết linh đình - Ảnh 1
Trong tháng 1/2023, tuổi Ngọ có vận số vô cùng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian trước đây, tuổi Sửu trải qua không ít khó khăn. Thật may mắn vì con giáp này không phải gánh quá nhiều tổn thất về tài chính.

Sắp tới, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp mở ra con đường phát triển cực kì hưng thịnh, tăng tốc bứt phá tài lộc đầu năm.

Tử vi dự báo rằng, trong tháng 1/2023, tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên tài khí ngày càng hưng vượng. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào những việc nằm trong kế hoạch của mình, việc kiếm tiền sẽ ngày một thuận lợi, làm đâu thắng đó.

Tử vi tháng 1/2023: 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp vươn xa, đón Tết linh đình - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, trong tháng 1/2023, tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ nên tài khí ngày càng hưng vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân trong năm 2022 không thật sự thuận lợi. Đôi khi con giáp này còn bị tiểu nhân hãm hại.

 

Tuy nhiên, tử vi nói rằng trong tháng 1/2023 vận thế của tuổi Thân sẽ dần cải thiện, ngày một thuận lợi hơn.

Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên nhìn chung làm việc gì cũng suôn sẻ, có thể đạt thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp. Tài lộc dư dả, Thân có thể mua biệt thự, tậu xe sang dễ như trở bàn tay.

Tử vi tháng 1/2023: 3 con giáp liên tiếp đón nhận tin vui, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp vươn xa, đón Tết linh đình - Ảnh 3
Tử vi nói rằng trong tháng 1/2023 vận thế của tuổi Thân sẽ dần cải thiện, ngày một thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp vớ được vàng, thu được bạc, hai tay ôm đầy của cải, cả ngày đếm tiền mỏi cả tay

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp vớ được vàng, thu được bạc, hai tay ôm đầy của cải, cả ngày đếm tiền mỏi cả tay

Đúng thứ Hai, ngày 26/12/2022, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, sung sướng ngồi mát ăn bát vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tháng 1/2023 tử vi năm mới tử vi đầu năm 2023 tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 31 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân